Por el honor: Medellín será juez en Sudamericana de Guaireña

Deportivo Independiente Medellín recibe este martes a Guaireña de Paraguay, desde las 7:30 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, por la sexta fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. El conjunto antioqueño cerrará su participación en el certamen continental, siendo juez del equipo guaraní, quien todavía tiene opción de avanzar a los octavos de final.

Medellín tomará como preparación para las finales el encuentro contra Guaireña



Consumada la eliminación en el partido anterior contra Internacional en Brasil, Independiente Medellín viajó a Pereira con 23 jugadores, gran parte de los que estuvieron en el juego de Liga contra La Equidad, e incluyendo a Weimar Asprilla, José Hernández Chávez y Sebastián Hernández.



Julio Comesaña pondría un equipo mixto en cancha, donde evaluará diferentes variantes pensando en el próximo partido de Liga contra Deportes Tolima en Ibagué. Miguel Camargo, David Loaiza y Germán Gutiérrez permanecen en el departamento médico. Por precaución, Luciano Pons no sería de la partida y su lugar lo tomaría Diber Cambindo.



"Ya no hay mucho tiempo para trabajar. Necesitamos que los jugadores estén bien físicamente y en la parte anímica. Los errores los hablo con los jugadores. Estamos listos para competir, debemos jugar bien para ganar. Si damos ventajas, tendremos problemas".



Además, "yo hablo con ellos de lo que pasa en cada partido. Tuvimos un buen comienzo que nos invitaba a soñar cosas mejores. Guaireña es un equipo difícil que lo que hace, lo hace bien y hoy está con 9 puntos, igual que Internacional. Luego ganamos a 9 de Octubre y siguieron las irregularidades, que se jugaba en Pereira, que no había hotel, pudimos hacer más contra Internacional. Contra 9 de Octubre en Ecuador nos llevaron a un chiquero, seguramente me equivoqué, nos superaron".



Guaireña, con lo mejor de su nómina, jugará el partido más importante de su historia



Con lo mejor de su nómina, Guaireña de Paraguay viajó a Pereira en busca de una histórica clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana 2022. El equipo de Villarrica cuenta con 9 puntos, los mismos que Internacional, pero un gol menos en la diferencia que los brasileños. Para los albicelestes les sirve ganar y esperar lo que pueda ocurrir con Internacional en su partido contra 9 de Octubre en Porto Alegre.



Con respecto al partido en Ecuador frente a 9 de Octubre, el técnico Troadio Duarte tendría la presencia de Joel Giménez en lugar de David Mendoza. "Sabemos que es difícil, pero estamos con la ilusión en la Copa, dejaremos en alto al fútbol paraguayo. Tenemos demasiadas limitaciones, pero no ponemos excusas. Vamos a dejar todo en la última fecha", detalló el técnico Duarte.



Datos entre Independiente Medellín y Guaireña



Por torneos Conmebol, Independiente Medellín ha disputado 20 partidos, de los cuales ganó ocho, empató cinco y perdió seis. En cuanto a goles marcados, el poderoso convirtió 31 y recibió 24.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Didier Bueno, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz (Yesid Díaz), Jean Pineda, Felipe Pardo, Andrés Ricaurte; Diber Cambindo.



D.T.: Julio Comesaña.



Guaireña: Rubén Escobar; Aquilino Giménez, Miguel Paniagua, Nelson Ruiz, Joel Jiménez; Richard Salinas, Juan Aguilar, Jordan Santacruz, Pablo Ayala; César Villagra, Mario Otazú.



D.T.: Troadio Duarte.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Darío Herrera (Argentina).



T.V.: ESPN y Directv Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8