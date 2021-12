'Ganaron un partido que se inventaron': Rafael Carrascal

Por primera vez en su historia se disputó la Supercopa de Paraguay, donde el campeón de la liga, Cerro Porteño, se iba a enfrentar con el campeón de la Copa, Olimpia. El azulgrana salió derrotado 3-1, donde Rafael Carrascal fue titular. Finalizando el juego el colombiano habló con los medios de comunicación dando un mensaje contundente sobre el título que no pudo obtener.



"Este partido no significa nada. Ganaron un partido que se inventaron acá, también queríamos ganarlo, pero no se pudo" afirmó el colombiano.

Además, alimentó la rivalidad que existe entre los dos grandes de Paraguay, teniendo en cuenta que los juegos entre Olimpia vs. Cerro siempre tienen cierta tensión por la historia.



"Somos la mejor hinchada del país. Gracias por alentarnos en cada partido y vamos el siguiente año a pelear el título nuevamente" agregó Rafael Carrascal, quien tiene contrato hasta junio del 2022 y mostró su felicidad al estar en el ciclón:



"Soy feliz acá y cuando uno encuentra la felicidad en algún lado tiene que cuidarla y ojalá esté por mucho tiempo en este gran equipo".