Más jefes como Tulio Gómez: el pedido que hizo por hinchas de América

El partido América de Cali vs. Deportes Tolima no pudo jugarse este domingo porque la lluvia no lo permitió. La capital del Valle del Cauca sufrió por la inclemencia del clima y el césped del estadio Pascual Guerrero no fue la excepción.



Así, el árbitro Jhon Hinestroza decidió no jugar después de nueve minutos de juego con muchas dificultades por los charcos que se formaron, y que no permitían la normal circulación del balón. Por eso, la Dimayor anunció que el partido se juega este lunes 13 de diciembre a las 11:00 a.m.



El horario complica las opciones de ver un estadio lleno: un lunes (no feriado) a las 11 de la mañana, prevé una cantidad menor de hinchas, pues muchos tienen que trabajar.



Es por eso que Tulio Gómez, máximo accionista del América, defendió el sueño de los aficionados de ver a su equipo peleando por un cupo a la final de la Liga BetPlay, y le pidió a los jefes de los hinchas que les den una licencia para poder asistir al Pascual Guerrero.



“Le pido a todos los jefes de la ciudad de Cali que dejen asistir a las personas que tenían boleta al partido en la mañana”, fue el ruego de Tulio Gómez a los empleadores. ¿Atenderán el llamado del empresario?