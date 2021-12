‘Me levanto con la sensación y ganas de mejorar‘: Bryan Rovira

Atlético Nacional quedó eliminado de los cuadrangulares semifinales, pero todavía le queda un partido para terminar la temporada. Con el objetivo más importante sin cumplir, Bryan Rovira habló sobre lo que pasó en el equipo y lo que viene en el 2022.



"No es la situación que esperábamos, no es lo que teníamos planeado como objetivo, al final se nos fue, un golpe duro, intentaremos terminar de la mejor manera posible con orgullo y pundonor, con esa hambre y el deseo de ir por esos seis puntos", indicó uno de los capitanes del equipo antioqueño.

Además, "el respaldo y confianza con el ‘profe’ (Alejandro Restrepo) ha sido total, el presidente (Emilio Gutiérrez) salió con ese respaldo, iremos por esos seis puntos. Las cosas no fluyeron como queríamos, pero respaldo total con el ‘profe’ (Restrepo)".



En lo personal, el volante cesarense precisó que "soy muy autocrítico, a comienzo de temporada no estuve en un gran nivel, luego fui mejorando, al final siempre quedan cosas por mejorar. Cada día me levanto con la sensación, el deseo y las ganas de seguir mejorando, recibiendo todas las opiniones, eso dan más ganas de seguir creciendo. Yo no sé si quedé en duda o no, siempre quise fue que todo lo que se hablaba era dentro y fuera de la cancha. Queríamos lo mejor para el equipo, que no hayan salido las cosas es diferente, pero siempre nos brindamos al máximo encabezado por los capitanes, donde me incluyo".



El jugador agregó que "la intención que tiene el club, es tener un técnico con la esencia del club. Como jugadores, siempre nos entregamos, cuando las cosas no fluyen, somos los culpables porque estamos en la cancha. Después de los nubarrones, esperamos que el sol vuelva a salir. Seguiremos en la lucha de volver a tener a Atlético Nacional en lo más alto".



Finalmente, declaró que "desde la llegada del profesor Alejandro (Restrepo) buscó en darnos esa idea de tener un buen inicio y salida, proponer, juego ofensivo. Fue directo con nosotros en la idea, en la semana con los entrenamientos. A final de temporada, dejamos de hacer cosas y caímos en detalles que marcaron mucha diferencia y que de un tiempo atrás lo hacíamos a la perfección porque lo aplicábamos a cabalidad".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8