'Fuimos intensos, pero prudentes para esperar': Rafael Dudamel

Deportivo Cali derrotó 2-0 este domingo al Junior en Palmaseca y con 13 puntos se clasificó anticipadamente a la final de la Liga Betplay II-2021 por el cuadrangular A.

El técnico verdiblanco, Rafael Dudamel, afirmó sobre el partido que "el balance es totalmente positivo, la gente nos ha acompañado, ha armado una fiesta increíble en la tribuna y nosotros en el campo. Viviéndolo con emoción en los momentos que correspondía, antes y después del partido, pero con mucho control emocional y razón cuando había que jugar. Había que disfrutar de este marco que nos brindó nuestra hinchada del Deportivo Cali, pero había que corresponderles con el triunfo y la clasificación, como lo hicimos".



"Creo que el equipo tuvo una respuesta y un comportamiento acorde a este tipo de partidos, sintiendo que lo podemos hacer mejor, pero el equipo estuvo sereno, ordenado, serio, y pudimos controlar a un grandísimo rival como Junior, con unos jugadores de una calidad técnica muy buena y con un planteamiento táctico digno de un entrenador de primerísimo nivel como Arturo Reyes. Supimos trabajar nuestros momentos, trabajarlos y esperarlos. Mientras tanto los esperábamos, agrupados, compactos, para no sufrir, creo que nunca lo sufrimos, lo más cercano que tuvieron ellos fueron los centros desde la banda, tímidos remates de media distancia porque siempre estábamos muy cercanos a ellos. El equipo fue intenso, pero muy paciente para esperar sus momentos y poder controlarlos, me quedo con la, sensación de que hemos ganado categóricamente este lindo partido".



Sobre la clave para clasificarse expresó que "ha estado en que cada jugador entiende cual es su papel dentro del equipo, que primero está el equipo por encima de cualquier individualidad, en trabajar como familia, sin ego, con humildad, sencillez, con mucha fe, hemos entregado todos nuestros objetivos, csda día en cada entrenamiento, cada partido disputado, a Dios y Él nos ha correspondido con cada una de las oportunidades y las hemos aprovechado. La clave ha estado en que el equipo se ha acostumbrado a ganar y al despertar en un equipo esa hambre de triunfo, de gloria, no hay rival que se nos ponga al frente y que no veamos que podamos superar".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces