Lo buscó Uribe: respuesta de Carlos A. Vélez a candidatura a Senado

Carlos Antonio Vélez es una voz autorizada cuando habla de fútbol. Pero ¿también lo es en la política? A juzgar por sus propias revelaciones, parece que no.

El reconocido analista explicó en su programa Planeta Fútbol, de Antena 2, que el expresidente Álvaro Urbe ha vuelto a insistirle que sea candidato al Senado por el Centro Democrático.



"Voy a transparentar y hacer visible un hecho que me parece que es público y por lo tanto debe ser conocido: En mayo del año pasado fui invitado de manera personal y pública por el expresidente Álvaro Uribe a participar en su lista para el Senado de la República. Luego de varias conversaciones a lo largo del año y monedas (desde la primera invitación) hace dos días, gracias a la proximidad de los términos de elaboración de dichas listas y ante una nueva convocatoria del expresidente, le hice saber mi intención", dijo.



¿Qué respondió? "Compartir el espacio con personajes como muchos de los que están ahí, que buscan su beneficio particular en perjuicio de la sociedad y la gente, mejor no. El ánimo del expresidente es renovar los cuadros y poner gente que ayude al país y la verdad yo no estoy preparado. No es fácil decirle que no a una distinción de esta índole, pero hay que ser responsable y serio. La verdad da cosita tener que compartir ese espacio con tipos -muchos- de esa pelambre, con esos antecedentes, costumbres, hábitos, vicios y demás. Muchos la verdad son una vergüenza para el país", explicó.



Eso sí, abrió la puerta para dejarse tentar la política en algún momento: "No puede ir uno con ideas frescas, cuando la gran mayoría están establecidos y empotrados en medio de los vicios de la corrupción. Sé que hay ánimo y le deseo mucha suerte a las nuevas caras que apuntan a tener un aire nuevo en esta desafortunada política nacional. Una vez más agradezco públicamente la distinción y el honor, pero no estoy preparado para eso. Algún día lo estaré... Voy a ser más útil desde esta tribuna y algún día cuando me prepare pues podré intentar ayudar", concluyó.