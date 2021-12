Iván Mejía Álvarez vuelve al periodismo colombiano: ambicioso proyecto

Iván Mejía Álvarez está próximo a cumplir tres años de retirado de los medios de comunicación, pero sigue opinando y teniendo sus mordaces comentarios en su cuenta personal de Twitter. Muchos lo extrañan en las pantallas o en los micrófonos, pero el vallecaucano se había resistido a volver. Sin embargo, su regreso estaría muy cerca. ¿A qué medio?



Según Javier Hernández Bonnet, director de ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Iván Mejía volverá a comentar el fútbol colombiano, internacional y más temas del acontecer nacional.



“Iván me dijo que no le interesa volver a ningún medio de comunicación convencional. Me dijo que está en un proyecto con su hijo Iván Andrés, que es publicista, y lo más seguro es que tenga un ‘podcast’”, confirmó Hernández Bonnet.



Bonnet añadió: “Que tenga su propio medio de comunicación, que sus pensamientos no solo sean en Twitter. Tendrá un vehículo que le va a dar acceso al público que siempre lo ha seguido. Va a trabajar para sus propios intereses en un podcast. El ‘gordo’ se retira del retiro”.