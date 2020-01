Así es Al-Ahli, equipo que espera la potencia y los goles de Cardona

El tiempo pasó y la oferta concreta de Argentina nunca llegó. Edwin Cardona hizo lo suyo, que fue terminar su vinculación con Monterrey, y como agente libre abrió la mente y el corazón a todas las ofertas. La mejor, según sus intereses, llegó de Arabia Saudí.

Al-Ahli levantó la mano de primero. Con su reconocido poderío económico, hizo una oferta económica difícil de rechazar y por eso el jugador está hoy en el país, sometiéndose a las pruebas médicas y entendiendo de primera mano los detalles jurídicos de la vinculación al que seguramente será su nuevo equipo.



No hay problema con la lesión que sufrió en la mano y que lo tendrá un par de semanas más lejos de la competencia, pues el equipo es líder del torneo con 29 puntos y aguarda, el próximo mes, por el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, donde integra el grupo B junto a Al-Hilal de Gustavo Cuéllar. Para entonces sí que tendrá que estar listo.



A su favor, Cardona tendrá que llegará con el rótulo de estelar, con el prestigio de haber hecho el curso completo en selecciones Colombia y haber sido campeón en Argentina (Boca Juniors) y Colombia (Atlético Nacional). En contra, que llega a un fútbol más europeo que suramericano, es decir con un fútbol rápido y vertical, que no siempre privilegia sus condiciones. Eso por no mencionar que irse a Arabia es firmar la salida del radar de Carlos Queiroz, en un año con Copa América en el país y el comienzo de la eliminatoria a Qatar 2022.



Pero Cardona apuesta y anhela volver a sentirse importante, después de unos años con más líos que buenas noticias en México.



¿Qué le espera en Arabia?



El Al-Ahli es un equipo con una rica historia, que fue tres veces campeón de la liga local (1974–75, 1975–76, 1979–80) y tres más de la Copa del Presidente (1974–75, 1976–77,1977–78) en sus años dorados, hace ya 40 años.



Sin embargo, en 1995 perdió la categoría y tuvo que esperar hasta la temporada 2005-2006 para recuperar protagonismo y ser campeón es temporada. En 2009 participó en el Mundial de Clubes (lo eliminó Auckland City) y desde entonces acumuló tres títulos locales más, siendo el segundo más campeón detrás del Al-Ain (13).



El equipo es dirigido por El Vasco Rodolfo Arruabarrena, exitoso como jugador y entrenador de Boca Juniors y de gran suceso en Arabia, donde ya suma dos títulos. No coincidió con Cardona en el equipo xeneize, pero tener pasado allí sin duda le jugará al colombiano a su favor.



Además del goleador Ahmed Khalil, el rumano Louvanour y el español Pedro Conde, se destacan en la plantilla Álvaro Negredo (español), Caio (brasileño), Kodjo Laba (Togo, autor de 13 tantos) y Sebastián Tagliabúe (argentino que jugó en Once Caldas).



Este es el panorama de un Cardona que acaba de cumplir los 27 años pero que, igual que otros jugadores, prefiere la estabilidad económica para su familia por encima de cualquier otra consideración. El anuncio oficial es lo único que queda pendiente. La suerte para él ya está echada...