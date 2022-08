¡Motivación a tope! El socio de Falcao se rinde a sus pies en el Rayo

Queda todavía una semana para que inicie LaLiga y que Radamel Falcao García vuelva al ruedo en el partido inaugural, una dura visita al FC Barcelona en el Camp Nou. Tras la salida de Sergi Guardiola, la urgencia de Andoni Iraola era conseguir un delantero que pudiera ayudar al colombiano, y optaron por un préstamo de un jugador joven, pero con mucha motivación para conseguir los objetivos en el Rayo Vallecano.

Se trata del canterano del Atlético de Madrid de 21 años, Sergio Camello. Camello cuenta con experiencia internacional con la Sub-19 y Sub-21 de España, y, además, ha tenido otras cesiones, una de ellas en el Mirandés donde tuvo su mejor protagonismo con las redes. Disputó 37 partidos y anotó 15 tantos.



Sergio Camello ya debutó en la pretemporada con el Rayo Vallecano enfrentando al Real Valladolid. Al llegar, habló sobre sus compañeros, y sobre la competencia que llegará a ponerle al club. Elogió a uno de los ‘referentes’ por toda su experiencia como Radamel Falcao García. “El recibimiento ha sido como me esperaba, de gente humilde y agradable desde el primer momento. Yo lo agradezco un montín, porque al final soy un chico muy joven y me resulta difícil entrar en un vestuario, porque soy muy tímido, pero luego me suelto rápido”, dijo al llegar a Vallecas.



Además, continuó refiriéndose a lo que es el club de Vallecas, “el Rayo es un equipo que me gusta lo que propone, lo que transmite dentro y fuera del campo. Es un equipo que va muy acorde a mi personalidad. Creo que es el sitio idóneo donde crecer y trataré de demostrarlo lo antes posible”. Y sobre Falcao, concluyó, “el Tigre es un referente. Lo he visto en casa marcar goles y ahora es un honor sentarme en el vestuario con él”.