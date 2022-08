Falcao García y un mensaje al Manchester United: ‘les deseo lo mejor’

A pocos días de que empiecen las competencias europeas en las diferentes ligas, los clubes se siguen preparando en la pretemporada. Ya no son solo sesiones de entrenamiento, sino que ha habido distintos partidos de fogueo, entre ellos, uno del que se especulaba mucho por el regreso de Radamel Falcao García al Old Trafford con el Rayo Vallecano para medirse al Manchester United.

Radamel Falcao García recordó aquellos años cuando fue jugador del Manchester United, aunque no tuvo los mejores resultados ni individuales, ni grupalmente. El colombiano fue alineado por Andoni Iraola en el amistoso como titular. Disputó 65 minutos en la igualdad a un tanto entre los ingleses y los españoles.



El Manchester United no ha podido levantar cabeza después de la salida de Alex Ferguson del banquillo. Tras la Premier League hecha por Ralf Rangnick en la dirección técnica de los diablos rojos, se ilusionan con Erik ten Hag, y con los resultados demostrados a lo largo de la pretemporada. En Mánchester ven con buenos ojos este inicio y esperan que vuelvan a ser protagonistas en el rentado inglés, y lograr conseguir su clasificación a la Uefa Champions League.



Aunque no fue el mejor paso por su carrera, Radamel Falcao García regresó al Old Trafford para enfrentar a s ex equipo. Demostró el cariño que le tiene al club inglés, y los aficionados también le demostraron apoyo en el gramado del Old Trafford. El samario habló con los medios del Manchester United al finalizar el compromiso igualado a un tanto.



Falcao mantuvo, ‘es bueno estar aquí en Old Trafford de nuevo después de tanto tiempo. Me estoy divirtiendo. Tengo buenos recuerdos aquí. Siento el amor de los fanáticos y estoy muy agradecido por eso. Les deseo lo mejor al Manchester United en esta temporada’. El ‘Tigre’ disputó 29 partidos en los diablos rojos, y anotó nueve goles. No le fue para nada bien, pero los aficionados le hicieron saber la importancia que tiene en el mundo.