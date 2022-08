Falcao habló del retiro: ¿Millonarios se ilusiona o habrá desplante?

Radamel Falcao García es sin dudas uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano, incluso para muchos ocupa sin dudas la primera casilla por lo logrado a nivel clubes y Selección.



Si bien le ha dado muchas alegrías al país, su carrera ya está en la recta final. Con 36 años, el nacido en Santa Marta disputará su segunda temporada con el Rayo Vallecano en la primera división española. En 12 meses nadie sabe lo que pasará.



Podría continuar en el Rayo, podría ir a otro equipo europeo, la Major League Soccer desde hace rato le coquetea y tanto Millonarios como River Plate sueñan con un eventual regreso. ¿Qué decidirá?

Cesar Murillo es un preparador físico colombiano que actualmente vive en Miami, USA y recientemente ha dado de qué hablar por haber entrenado durante la pretemporada a figuras como Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala, Paul Pogba, Juan Fernando Quintero o el mismo Falcao.



En diálogo con ‘Bola VIP’, Murillo reveló que conoció al reconocido atacante gracias a ‘Junfer’ y amigos en común. Así mismo recordó aquella lesión que lo dejó fuera del Mundial 2014 y aseguró que ha hablando con él respecto a la retirada deportiva.



“Todo realmente empezó por Juanfer Quintero porque he tenido la posibilidad de trabajar con él un año largo que lo conozco cada vez que viene a Miami... Con Falcao fue algo muy curioso porque nosotros hicimos algún juego de esos de recocha entre amigos y nosotros invitamos a Pogba y a Dybala. Dentro de ese grupo de jugadores había un amigo mío que era muy amigo del mejor amigo de Falcao. Entonces montaron algunas historias en Instagram y Falcao le preguntó: ‘Ey con quién estaría entrenando Pogba y Dybala’. Entonces, mi amigo les respondió: ‘Es con este entrenador, míralo’”, dijo.



​Respecto a cómo Radamel afrontó su recuperación por rotura del ligamento cruzado anterior, Murillo afirmó haber quedado “sorprendido” y lo “admira” por el hecho de mantenerse en la élite a pesar de su edad. “No importa si juega en un equipo de media tabla, no importa si en estos momentos no es titular indiscutible, pero está ahí, en vigencia y juega contra los mejores”, añadió.



“Verlo cómo trabaja, verle su composición corporal, verle su porcentaje de grasa, verlo cómo entrena”, complementó.

​

Aprovechó también para revelar una charla que tuvieron respecto al día que llegue la hora de colgar los guayos: “me decía: ‘Yo quiero seguir jugando hasta que el cuerpo me dé, quiero seguir jugando en la élite, quiero volver a la Selección’. O sea, el tipo está, él quiere seguir ahí como decíamos vulgarmente en el meneo”.



​En dicho sentido aseguró que al ex-Monaco le quedan “varios añitos más” compitiendo a buen nivel y desde su perspectiva como preparador físico no tiene dudas de que jugará “hasta donde él quiera”.



Así las cosas, lo más probable es que la carrera del Tigre no acabe tras esta temporada con el Rayo y los equipos que lo buscan a futuro tendrá una chance más de tenerlo en sus filas.