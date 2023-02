¿Es bueno o malo para Dávinson? Millonaria oferta gringa por Tottenham

El dinero norteamericano es una permanente tentación para la Premier League, que ha ido viendo cómo los propietarios de sus clubes son cada vez más foráneos atraídos por la audiencia universal de la mejor liga del mundo.

El próximo en ceder sería Tottenham, del colombiano Dávinson Sánchez, pues, según The Financial Times, el multimillonario norteamericano Jahm Rajafi ha puesto sobre la mesa 3.700 millones de euros para ser propietario del club.



¿De quién se trata? Najafi es un experto en banca de inversión de Solomon Brothers, pasó por The Pivotal Group y Social Venture Partners y entonces incursionó el deporte.



Es co-propietario y vicepresidente de los Phoenix Suns, su equipo en la NBA, y vicepresidente de McLaren, de la F1, desde 2021.



Mediante su grupo empresarial Najafi Companies, es presidente de MSP Sports Capital, fondo de inversión dueño de los X Games y con participación en varias disciplinas deportivas. Su fortuna rondaría los 3.500 millones de dólares, según la revista Paddock.



¿Cambia de alguna manera el gris presente de Dávinson, condenado a la suplencia? No, por ahora. Lo haría un cambio de DT pero no parece viable en el corto plazo.