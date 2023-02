¿Dávinson de titular? Duras críticas a nuevo jugador en Tottenham

Dávinson Sánchez no la pasa para nada bien en el Tottenham Hotspurs en esta temporada perdiendo todos los enteros para quedarse con la zaga defensiva de Antonio Conte en ese esquema de tres defensores centrales con Tanganga, Ben Davies y Eric Dier que dispuso el técnico italiano en la estrepitosa caída por 4-1 ante el Leicester City. Sin embargo, cuando no está Tanganga, Dier o Davies, Conte no se decanta por el colombiano que ha perdido mucho protagonismo últimamente.



Si Cristian Romero está en óptimas condiciones, es sin duda alguna el jugador que se ha consolidado con la posición en ese esquema de tres centrales. Mientras tanto, Eric Dier, Tanganga y Ben Davies son jugadores de otro corte y no tan zagueros centrales, pero se han logrado adaptar bien en la posición.

El Tottenham luchó todo el tiempo en el mercado de fichajes por quedarse con el defensor español Pedro Porro que estaba en el Sporting de Lisboa. Finalmente, el deseo de Antonio Conte y los directivos se cumplió con la llegada de Porro a la lateral derecha, pero característico en una línea de tres atrás, Pedro fue volante por derecha.



No obstante, el debut de Pedro Porro con la camiseta del Tottenham Hotspurs no fue para nada esperanzador y contrario a ilusionarse con el lateral, ahora convertido en volante por derecha terminó siendo una decepción, aunque apenas cumplió su primer partido en una goleada 4-1 en contra. Tim Sherwood, ex director técnico de los Spurs, cargó en contra del español mencionando que su debut fue un desastre completo.

Justo a pedro Porro le tocó entrar en la dinámica del Tottenham Hotspurs y Antonio Conte en una liga llena de emociones y de cosas inciertas. Los Spurs que pelean puestos de Europa se toparon con un club que busca no descender y resultaron goleados aunque Rodrigo Betancur abrió las esperanzas cuando el juego se puso 0-1 a favor de los londinenses.



Así las cosas, el ex estratega del Tottenham Hotspurs, Tim Sherwood cargó contra el nuevo fichaje, "no quiero ser malo con Pedro Porro. Es su debut, pero Pedro Porro es tan malo... es increíble. El posicionamiento es inaceptable. Ha sido destrozado en su banda". Posteriormente, criticó que el club haya buscado por tantas semanas la finalización de su contrato, poniendo en duda que fuera el idóneo para cubrir la zona defensiva, "el Tottenham se ha gastado tanto dinero en refuerzos…. Por lo que veo, no quiere defender. Antonio Conte dijo que tenían que mejorar en defensa y Porro revela dificultades para defender. Estoy muy decepcionado”.