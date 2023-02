Tottenham y un mal presagio: estadísticas anti récord en Champions

Tottenham no logró ganarle ni llevarse un punto de Italia contra el AC Milan en la ida de los octavos de final de la Champions League y tras no lograr ni anotar un gol, el equipo del colombiano Dávinson Sánchez y dirigido por Antonio Conte, dejó muy pocas sensaciones de cara a la vuelta en Londres.



Pese a que todavía tienen posibilidades de remontarle la serie al Milan en Londres debido a que perdió por la mínima diferencia, la verdad es que de cara a ese próximo partido contra los rossoneri no los dejó bien parados estadísticamente, pues decepcionaron con su rendimiento y acumularon una seguidilla de partidos sin ganar.



Con la derrota en San Siro, Tottenham se convirtió en el primer equipo de Inglaterra en perder cuatro partidos consecutivos en una fase eliminatoria de la Champions League, marca que no registraba un club inglés desde el Arsenal en 2016 y 2017.



Igualmente, para seguir con su mal momento jugando fases definitivas de Champions League, Tottenham no ha logrado marcar ningún gol en esos partidos jugados. Sin duda un rendimiento no tan bueno de cara al juego de vuelta en Londres, pues están obligados a anotar para remontar la serie.





Así han sido los últimos partidos de Tottenham en fases eliminatorias de Champions:



2022/23 AC Milan 1-0 Tottenham ida octavos de final Champions League

2019/20 Tottenham 0-1 Leipzig ida octavos de final Champions League

2019/20 Leipzig 3-0 Tottenham vuelta octavos de final Champions League

2018/19 Tottenham 0-2 Liverpool final Champions League