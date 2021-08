¡Qué buen plan se viene! Agéndese con los colombianos el fin de semana

Con el inicio de la Serie A este fin de semana, se tendrá en actividad a las grandes ligas de Europa. Ahora sí, a seguir con atención a los colombianos por el mundo. Muchos de ellos están siendo observados por Reinaldo Rueda, quien desde ya piensa en la convocatoria para la fecha triple de Eliminatoria en septiembre. Prepárese para dos días cargados de mucho fútbol.

Sábado, 21 de agosto

​

8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Augsburgo

Bundesliga



9:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Blackpool

Segunda división de Inglaterra



9:00 am | Leeds vs Everton (Yerry Mina)

* James Rodríguez aislado por caso de Covid-19

Premier League



10:00 am | FC UFA vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



11:30 am | Brighton (Steven Alzate) vs Watford (Juan C. Hernández)

Premier League



12:30 pm | Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca) vs Valencia

Liga de España



1:45 pm | Torino vs Atalanta (Luis Muriel)

*Duván Zapata sufrió un golpe en la rodilla que lo margina del partido.

Serie A



5:00 pm | Gremio (Miguel Á. Borja) vs Bahía

Brasileirao



5:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs Toluca (Óscar Vanegas/Felipe Pardo)

Liga de México



6:15 pm | Patronato vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Edwin Cardona)

Liga Argentina



7:00 pm | León (William Tesillo/Ómar Fernández) vs Santos (Juan Otero/Andrés Ibargüen)

*Jaine Barreiro ausente por suspensión

Liga de México



8:00 pm | Austin vs Porland Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno)

MLS



9:36 pm | Monterrey (Stefan Medina/Duván Vergara) vs Guadalajara

Liga de México





Domingo, 22 de agosto



8:00 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



8:00 am | Lokomotiv Moscú vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



9:00 am | Ross Country vs Rangers (Alfredo Morelos)

Copa de la Liga Escocia



11:30 am | Udinese vs Juventus (Juan Cuadrado)

Serie A



12:00 pm | Marítimo vs Porto (Luis Díaz/Matheus Uribe)

Liga de Portugal



1:45 pm | Nápoles (David Ospina) vs Venezia FC

Serie A



6:15 pm | Gimnasia (Johan Carbonero/Harrinson Manciulla) vs River Plate (Jorge Carrascal)

Liga Argentina



6:30 pm | Sport Recife (Santiago Tréllez) vs Sao Paulo (Luis Orejuela)

Brasileirao



9:00 pm | Querétaro vs Pachuca (Óscar Murillo/Santiago Mosquera/Avilés Hurtado/Yairo Moreno)

Liga de México



Lunes, 23 de agosto

3:15 pm | Boavista (Sebastián Pérez) vs Santa Clara

Liga de Portugal