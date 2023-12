Agenda de semana: prográmese con el boxing day, colombianos y más

Entre el martes 26 y viernes 29 de diciembre del 2023, habrá acción en el fútbol europeo y aunque la mayoría de ligas paran por festividades de fin de año, la Premier League dice presente con su popular boxing day.





Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos en esta apasionante jornada 19 de Premier League y también de los partidos de otras ligas que se jugarán durante la semana.





Martes 26 de diciembre



7:30 a.m. | Newcastle United vs Nottingham Forest

Premier League

ESPN



7 :30 a.m. | Genk (Daniel Muñoz y Carlos Cuesta) vs Antwerp

Liga de Bélgica

Star+



10:00 a.m. | Bournemouth (Luis Sinisterra) vs Fulham

Premier League

ESPN



10 :00 a.m. | Sheffield United vs Luton Town

Premier League

Star+



12 :30 a.m. | Burnley vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League

Star+



2 :45 p.m. | Brujas (Éder Balanta) vs Royale Union

Liga de Bélgica

Star+



3 :00 p.m. | Manchester United vs Aston Villa (Jhon Durán)

Premier League

ESPN



Miércoles 27 de diciembre



2 :30 a.m. | Brentford vs Wolverhampton

Premier League

Star+



2 :30 p.m. | Chelsea vs Crystal Palace (Jefferson Lerma)

Premier League

Star+



3 :15 p.m. | Everton vs Manchester City

Premier League

ESPN



Jueves 28 de diciembre



2 :30 p.m. | Brighton vs Tottenham

Premier League

ESPN



3 :15 p.m. | Arsenal vs West Ham

Premier League

Star+



Viernes 29 de diciembre



12 :30 p.m. | Fiorentina (Yerry Mina) vs Torino (Duván Zapata)

Serie A

Star+



12:30 p.m. | Napoli vs Monza

Serie A

ESPN



2 :45 p.m. | Genoa vs Inter

Serie A

ESPN



2:45 p.m. | Lazio vs Frosinone

Serie A

Star+