¿Qué es el boxing day y qué define? Lo que espera a Díaz y Liverpool

Primero lo primero: el 26 de diciembre no es una fecha cualquiera en el fútbol inglés. Se trata de una tradicional celebración que en esta ocasión define varias cosas.

Se llama el 'Boxing day' y existe desde la época feudal, en la que los nobles regalaban cajas de comida y otros presentes a los trabajadores y se programaban partidos de fútbol. De hecho, la última fecha de la primera vuelta se disputa justo el 26 de diciembre y entrega un título honorífico de campeón de invierno.



Por eso es importante. Ahora, la realidad: ya no se juegan todos los partidos el mismo día, por un tema programación para la televisión, los equipos vienen cargados de compromisos y suelen faltar figuras y aparte la discusión ahora es entre equipos del 'Big six'.



Justamente, ahí está el atractivo de la fecha, pensando en Liverpool y Luis Díaz. El compromiso es una visita a Burnley y la necesidad es ganar para no darle ventajas a Arsenal, no más que el punto de ventaja que tiene en la tabla y que defenderá el jueves, recibiendo a West Ham.



Por otro lado está Aston Villa, un especie de ‘grinch’ que va tercero en la tabla, con los mismos 39 puntos de los de Klopp y que acecha a los de Arteta. Su reto, en todo caso, es una visita a un Manchester United, este 26 de diciembre, en rival en crisis pero en todo caso retador. Los de Emery llevan 10 partidos sin perder, contando todas las competencias y si hay suerte podría haber minutos para el colombiano Jhon Jader Durán.



El lío gordo lo tiene Manchester City. Es cierto que llega motivado por el título en el Mundial de Clubes, pero en la Premier dio ventajas: Tottenham lo desplazó de los puestos de Champions League y ahora está a seis puntos de Arsenal, en casa (2-1), hacen que los ‘citizens’, con un partido de Premier pendiente de disputar ante el Crystal Palace, se queden fuera de los puestos de Champions (5º). Seis puntos separan al equipo de Guardiola del Arsenal por lo cual debe lograr los tres puntos en su visita a Everton y esperar algún 'resbalón'.



Martes, 26 de diciembre

7:30 a.m. Newcastle - Nottingham Forest

10:00 a.m. Bournemouth - Fulham

10:00 a.m. Sheffield - Luton

12:30 p.m. Burnley - Liverpool

3:00 p.m. Manchester United - Aston Villa



Miércoles, 27 de diciembre

2:30 p.m. Brentford - Wolverhampton

2:30 p.m. Chelsea - Crystal Palace

3:15 p.m. Everton - Manchester City



Jueves, 28 de diciembre

2:30 p.m. Brighton - Tottenham

3:15 p.m. Arsenal - West Ham