¿Se ilusionan en el FPC? Lo que dicen desde Tijuana sobre Cardona

El nombre de Edwin Cardona volvió aparecer como posibilidad para un equipo en Colombia, pero esta vez no se trata de los poderosos Nacional o Junior, que tienen las nóminas más costosas de la Liga Betplay. Aunque el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, ya confirmó que se trató de un simple sondeo del técnico Juan Carlos Osorio y que su club no puede pagar un salario tan alto, desde Xolos de Tijuana hablaron de lo que puede pasar para que el '10' sea fichado.

Jorge Alberto Hank, presidente del Tijuana, equipo que tiene el pase del colombiano, dialogó recientemente con ESPN F90 sobre lo que podría esperarle a Cardona en 2022. Cabe recordar que terminó su contrato con Boca Juniors y el club mexicano se encargará de negociar con los interesados. Hay varios, dicen.



“La verdad todavía no se define el tema. Él tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y de ahí tenemos que ver qué posibilidades hay para que se incorpore al Tijuana para que cumpla su contrato o sea transferida a otro lugar. Boca tenía una opción de compra que se venció el 30 de noviembre y ha habido un par de clubes en Argentina que han preguntado por él, y también otros clubes en otros lados del mundo. Estamos analizando qué es lo mejor".



Sobre un posible nuevo préstamo dijo que "estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta, sea de Edwin o cualquier otro jugador. Hoy en día, en Boca no nos han dicho de su interés para renovar préstamo. Todo depende de la voluntad del jugador, donde se sienta cómodo y qué posibilidades tiene de llegar a la Selección, por eso no puedo dar un precio como tal. En mi país las cifras se manejan conficencialmente. No puedo tirar un número a la prensa".



El directivo de los Xolos tampoco descartó que Edwin se quede con el club en México; dependerá de lo que quiere el técnico argentino Sebastián Méndez. Si no llega una oferta que los convenza a ellos y al jugador, lo más probable es que vuelva al Tijuana para cumplir su contrato.