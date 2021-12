¿Se acerca o se aleja de River? Juanfer Quintero se concentra en China

El '10' colombiano del Shenzhen sigue ilusionando a la afición de River Plate con un posible regreso. En víspera de la Navidad dejó un mensaje, que muchos interpretaron como un nuevo guiño. "24 de diciembre. Llegó el regalo que todos queríamos. Rodrigo Riep nos vemos pronto", dice la publicación en la que menciona a su representante.

La prensa en Argentina le sigue la pista a Juan Fernando Quintero en China e incluso aseguran que estaría disputando sus últimos partidos con Shenzhen. Se dice que ya hay un acuerdo para que regrese a Buenos Aires en 2022. Lo cierto es que este sábado, en plena celebración de la Navidad, el colombiano está concentrado con su equipo para jugar este 26 de diciembre frente a Shanghai Donghai.



El diario Olé citó palabras que habría dicho el volante antioqueño tras ser consultado por su retorno a River, todo esto previo al partido de este domingo (5:00 am, hora colombiana). "No estoy al tanto de los rumores de afuera. Estoy en el Shenzhen y me enfoco en el juego de este domingo".



El medio argentino asegura que mientras Juanfer habla de "rumores", su empresario está negociando a diario con los empresarios del equipo asiático buscando "apurar" su salida. El torneo en China finalizará la primera semana de enero y el '10' tiene contrato hasta diciembre de 2023. Olé indicó incluso que ya está buscando vivienda cerca del River Camp.



Según el Clarín, River lo está esperando "con los brazos abiertos" para llevárselo a la pretemporada que tiene programada en Miami, después del 9 de enero. Es por ello, que estos últimos días del año serán claves para definir su situación. Tanto Quintero como su empresario quieren una salida amable del Shenzhen y es por ello que se habla de un posible préstamo, que estaría por los 2 millones de dólares.