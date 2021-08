Último desaire: presidente de Galatasaray confirma salida de Falcao

No va más. No fueron suficientes los esfuerzos de parte del jugador y ahora, según el máximo jefe, los días de Falcao García como jugador de Galatasaray han llegado a su fin.

El presidente Burak Elmas explicó, en el Seminario de Árbitros para la temporada 21/22, que se reunió con el colombiano y con Sofiane Feghouli para informarles que deben buscar equipo porque no es posible pagar sus altos salarios.



Esa es la explicación oficial de la decisión de Fatih Terim de darle apenas unos minutos en el partido contra PSV, que marcó la eliminación del conjunto turco de la Champions League.



"Hablé con Falcao y Feghouli. Tenían contrato, pero les dije que no era posible que pagáramos esos honorarios, que tenían que encontrarles un club", dijo el directivo.



El nuevo presidente ya había explicado antes que el equipo necesita una profunda restructuración económica, que la plantilla debe rejuvenecerse y abaratarse y que en ese marco el colombiano, de 35 años, y el argelino, de 31, necesariamente deben salir, pues son los dueños de los más altos salarios.



Falcao habría pactado con el anterior mandatario, Mustafa Cengiz, una reducción de salario, pero, según Elmas, pagar 4 millones de euros al año sigue siendo insostenible.



Al colombiano todavía le queda un año más de contrato (firmó en 2019 por 3 años) y aunque en 41 partidos marcó 20 goles, la realidad es que los problemas físicos lo apartaron en 40 partidos y esa intermitencia no se quiere prolongar. Ahora la pelota está en el campo del agente Jorge Mendes, quien debe encontrarle muy pronto un nuevo club.