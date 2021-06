¿Roger Martínez a Boca? El presidente de América contó cómo va el tema

¿Entonces va Roger Martínez para Boca Juniors? ¿Le ganará el pulso Migue Borja con su vitrina en Selección Colombia? ¿Cuál de los dos es solo rumor? ¿Ambos?

Para empezar a responder la preguntas está el presidente del América, Santiago Baños, quien en una entrevista con TUDN habló del interés de los argentinos por el colombiano, lo que ya es un primer paso: sí fue real.



"Hubo acercamiento, pláticas en su momento y luego se enfriaron, no estamos en los parámetros en que pueda coincidir la negociación", explicó el directivo.



No quiere decir, en todo caso, que con el cupo de 10 extranjeros lleno no estén abiertos a escuchar ofertas: "Estamos abiertos a alguna otra incorporación, tenemos las 10 plazas de extranjero cubiertas, tendríamos que liberar una plaza para que pueda integrarse alguien más, todavía tenemos tiempos para saber si se puede definir esa", añadió.



Significa que se interesaron pero pronto dejaron de preguntar y eso quiere decir, como asegura Baños, que el presente del jugador es solo uno: "Roger está dentro del plantel, considerado y trabajando con el resto del plantel", dijo el dirigente.



Martínez, quien en el pasado ya ha intentado salir del club y enfilar hacia Europa, tendrá que armarse de paciencia. Por ahora, todo indica que no se moverá.