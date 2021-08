¿Son problema los colombianos? Presidente de Boca solo defendió a uno

Este miércoles en charla con Espn Fútbol 12, Jorge Ameal presidente de Boca Juniors, se refirió a la situación de los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona, a quien la prensa argentina sigue cobrándoles su actitud. El caso del extremo es mucho más complejo, pues sigue sin presentarse al club. Lo que sí hizo el directivo fue defender al '10', a quien aún le cuestionan una fiesta en Medellín tras la Copa América.

"Ustedes ayudaron a Villa y no les correspondió porque no quiere volver. Cardona exactamente lo mismo", mencionó Mariano Closs tras preguntarle al directivo si tienen que ser más rígidos con los empleados.



"Para nosotros el empleado no es un número, es un ser humano, con virtudes y defectos. Tenemos que tratar de corregir los defectos", inició el Presidente antes de ahondar en el tema Villa, y continuó: "nadie podía pensar que Villa no jugaba en Boca y a nosotros nos cuesta hoy pensar ese tema (...) Él es un problema jurídico y tenemos una obligación con la gente nuestra, hay que responder por eso".



Ameal aclaró dudas en cuanto a la millonaria oferta que recibieron por parte del Brujas de Bélgica, y que terminó desencadenando todo un problema con Sebastián. "Estamos en Argentina y hay que entender que si entran 8 millones por un jugador, te llegan solamente 4 y tenes que darle el 30% a tu socio. No te queda nada, no estamos en la Bundesliga. Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio del club", mencionó.



Sobre la situación de Cardona, el directivo lució mucho más flexible y lanzó un dardo a los periodistas por no conocer la situación a fondo. "Con los compañeros habló, con el cuerpo técnico y con nosotros también; los problemas personales hay que entenderlos. Ustedes se quedan con la fiesta, pero no saben la realidad. Nadie sabe por qué él volvió a Colombia y es un problema de su intimidad. Fiestas vemos por todos lados, así que no nos volvamos locos por las fiestas. Los jugadores son seres humanos y en nuestra relación son chicos, y lo tenes que ir formando".



En la misma charla, el directivo xeneize dejó unas explosivas declaraciones sobre la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores. ¿A quiénes culpó? "Yo creo que a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores adrede, porque era el campeón. Era el equipo a vencer, con Flamengo y Palmeiras. Boca fue superior a Atlético Mineiro y ganó los dos partidos", sentenció.