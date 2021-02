¡Bienvenido a la Premier! El juego fuerte que saca a James del partido

James Rodríguez pasó inadvertido en la derrota 0-2 de Everton cotnra Newcastle que provocó el duro regaño público de Carlo Ancelotti a él y a toda la plantilla.

La salida trabajada, el pase filtrado, la pelota quieta como fórmula de ataque brillaron por su ausencia y el hombre de la varita mágica, James Rodríguez, no estuvo ni cerca de sus últimas dos exhibiciones.



Y no fue que el colombiano no se hubiera empleado a fondo, como ha hecho en sus últimas salidas. Es todo mérito de Newcastle, que entendió el rol del zurdo y diseñó una estrategia para aislarlo, basada casi exclusivamente en aplicarle faltas constantes, sacarlo del juego y hacerle sentir todo el rigor del exigente fútbol inglés.



Newcastle tiene 11 puntos menos que Everton (33) en la Premier League, con lo cual tenía que bloquear primero al rival y entonces sí hacerle daño con la salida rápida a espaldas de los centrales, tal como ocurrió el pasado sábado.



Pero casi todo se lo debe a Jonjo Shelvey, el mediocampista que tuvo como tarea principal perseguir al colombiano hasta desesperarlo a punta de faltas: a los 20 minutos ya tenía amarilla por una durísima entrada al tobillo. Y a los 79, después de aguantar golpes todo el juego, James se sacudió con una falta a Almirón que le costó una tarjeta, la cual protestó airadamente ante un juez que no le compró la molestia en todo el juego. Misión cumplida, Newcastle.



"Si todavía no le daban la bienvenida al fútbol inglés, Newcastle lo hizo y se aseguró de que conociera el 'físico' de la Premier League", dijo el diario Liverpool Echo. "Para decirlo sin rodeos, los visitantes atacaron al creador de juego del Everton por una serie de faltas, y estaba claro que cuando se acercaba el medio tiempo ya no estaba muy contento con la situación", añadió.



¿Pruebas? En la derrota en Goodison Park, James solo registró una acción de gol creada en todo el juego; tocó 78 balones, promedio inferior al usual; intentó dar 60 pases, de los cuales 50 fueron positivos (83 por ciento de efectividad); sol 26 de esos 60 pases fueron en el último tercio (Shelvey no lo dejó llegar hasta allá): recibió 54 pases y perdió 20 pelotas.



El creativo llamado a hacer la diferencia remató solo una vez al arco, en el primer tiempo, y envió 5 centros al área, uno que pudo capitalizar Mina.



Newcastle habrá revisado un par de videos anteriores donde la estrategia de desconectarlo funcionó: en la fecha 6 lo hizo Southampton, en la 8 se lo turnaron en la marca los fuertes hombres de Liverpool y en la 10 el Leeds, del metódico Bielsa, le tejió una red de la que no pudo salir.



Tendrán que tomar nota él y Ancelotti para encontrar soluciones pues claramente los rivales ya lo hicieron y lo seguirán frenando a punto de patadas. Este miércoles 3 de febrero viene otra vez el Leeds y el sábado 6 el Manchester United, ambos duelos de visitante. El ingenio será la clave para inclinar la balanza.