¡Los atendió a todos! Fuerte regaño de Ancelotti a Everton por derrota

Carlo Ancelotti no está ni lejos de haber pasado la página de la derrota 0-2 de Everton contra Newcastle, un duro golpe en la Premier League.

El italiano se refirió directamente al grupo, incluyendo a James y Yerry Mina, a quienes culpó por falta de actitud y de compromiso en un compromiso que era vital, contra uno de los menos fuertes del torneo y en Goodison park, nada menos.



"Estoy decepcionado. Frustrado. Perdimos una oportunidad. Y la razón es bastante clara: Newcastle mostró más espíritu que nosotros. Ganaron muchos duelos, muchas segundas pelotas, les dimos muchos regalos", dijo, visiblemente molesto.



El italiano no hizo diferencia con su creativo, quien sufrió el rigor de la pierna fuerte de Newcastle, o con el caucano, quien hizo lo que pudo para evitar el desastre. Para él, todos son igualmente responsables cuando ganan y cuando pierden: "tenemos calidad pero sin espíritu, no puedes mostrar tu calidad. Nos olvidamos de nuestro espíritu, se quedó en casa. Intentamos jugar con calidad, pero en este juego, en todos los juegos, intentar jugar con calidad no es suficiente. Hay que sacrificarse, tener concentración, motivación, ambición, y ante el Newcastle nos hemos olvidado", lamentó.



Everton pasó de un valeroso empate contra Leicester, tercero de la Premier, a caer contra el clasificado número 15. Algo de razón asiste al entrenador, quien en el pasado elogió el espíritu de sus dirigidos, que esta vez estuvieron nublados en su propia casa, una factura que en un torneo tan exigente se paga caro.