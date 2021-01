¡Qué dolor! Everton perdió 0-2 contra un ‘pata dura’ Newcastle

Everton sufrió este sábado una dolorosa derrota 0-2 contra Newcastle, en partido de la fecha 21 de la Premier League. La derrota en Goodison Park cortó una buena racha y le impidió al equipo de Liverpool meterse en los primeros puestos de la tabla.



Los ‘toffees’ arrancaron el partido con el ímpetu que siempre quieren imponer en Goodison Park; mientras que Newcastle se acomodaba y hacía frente a la furia del rival. Yerry Mina tuvo una posibilidad de cabeza muy temprano, pero el balón se fue apenas afuera.



Rápidamente las urracas encontraron la manera de controlar a James Rodríguez, la principal figura y el conductor del Everton. La pierna fuerte y la fuerza desmedida fueron las armas contra el colombiano, que, a pesar de su magia, fue perdiendo importancia al estar lastimado y enojado.



Newcastle descontroló al local y se salió con la suya. Incluso en el remate de la primera parte contó con posibilidades. En un tiro de esquina respondió Jordan Pickford con una felina atajada, tras cabezazo de Callum Wilson. La primera parte se fue en tablas.



En el segundo tiempo, Everton trató de ser superior, pero no era profundo ni creaba verdadero peligro. Fue un juego estrellado, de choque, pero en el que Newcastle no tenía posibilidades.



Sin embargo, el fútbol no tiene lógica y a los 73 minutos llegó el gol de las urracas. Otro centro de tiro de esquina; otra vez Callum Wilson, quien cabeceó solo, para anotar el 0-1 en el juego.



Desde ese momento, Everton perdió el control y no tuvo cabeza fría. A los 79’ James Rodríguez fue amonestado, dejando claro que no fue su mejor tarde. Newcastle pudo ampliar la ventaja, pero Wilson, luego de eludir a Pickford, no contó con suerte y el balón pegó en el palo.



Pero a los 90+3', Wilson no falló y aprovechó un contraataque para marcar el 0-2 que sentenció el compromiso.

Con la derrota, Everton se quedó en 34 puntos, sexto parcialmente. Newcastle llegó a 20 unidades y sigue escapando de los puestos de descenso.