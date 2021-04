¿Hay que decirlo en otro idioma para creer? No paran elogios a James

Se habla casi a diario de él. Ok, no será con la misma vehemencia que se refieren a Kane, a Salah o a De Bruyne, pero no pasa desapercibido cuando se analiza la actualidad de la Premier League. Por lo general son elogios felicitaciones, mientras en su país son todos cuestionamientos y dudas. ¿Hay que decirlo en inglés para que sea real la enorme influencia de James Rodríguez en un equipo como Everton?

Repasemos entonces, lo que ha dicho en las últimas horas la prensa británica, cuando Everton tiene ante sí una serie de 8 partidos en los que no puede fallar si quiere atrapar uno de los tiquetes a la próxima Champions League.



Contra Crystal Palace, el Liverpool Echo lo calificó con 8 puntos y lo eligió figura del partido, a pesar del decepcionante 1-1 porque la realidad es que no hubo nadie mejor. "El internacional colombiano fue uno de los pocos jugadores en el campo de ambos lados que lució tranquilo y sereno. En algunas etapas era como si tuviera múltiples ángulos de todos frente a él justo en la punta de sus dedos, controlando la obra como un titiritero", dijo en su momento el medio



"Los anfitriones dependían en gran medida de él para intentar resolver las urgencias o encontrar fútbol ingenioso para tratar de romper una decidida defensa del Palace en su último tercio", añadía.



Que lo adoran en ese diario, que están felices de tener un jugador con cartel en un club de media tabla de Inglaterra. Bien, habría que revisar entonces otros adjetivos, esta vez del Daily Mail.



"Un alivio debe ser para los fanáticos del Everton ver a James recuperarse de una lesión y anotar en el empate del lunes por la noche con Crystal Palace. Es muy importante en la fuerza creativa del equipo", dijo.



Y añadió: "el equipo de Carlo Ancelotti ocupa el octavo lugar y tendrá que acortar una brecha de cinco puntos con los cuatro primeros en los nueve juegos restantes, pero sus posibilidades de hacerlo aumentan enormemente con el mediocampista colombiano en el equipo".



Elogios que van y vienen y no son los únicos. Ahora el técnico Carlo Ancelotti, tan criticado por reemplazar a su hombre clave y acabar cediendo un empate, tendrá que decidir si lo utiliza dos veces en siete días o si lo alterna con Iwobi, quien volvió de una lesión. Pero, a juzgar por la opinión de la crítica, sería la menos inteligente de las opciones.



El riesgo es quedar fuera de la Champions, con lo cual vale la pena apostar por la magia del zurdo sí o sí. Cueste lo que cueste. Se podrían escribir más páginas de elogios si el próximo lunes repite contra Brighton una actuación como la que ya hizo. En todo caso, en este lado del mundo, costará mucho reconocerlo, a pesar de lo que haga...