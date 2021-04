¡Duelos imperdibles! Agéndese con los colombianos el fin de semana

Como es habitual cada semana, en FUTBOLRED les preparamos la agenda con colombianos en el exterior. Así que tomen papel y lápiz, y preparen con tiempo las palomitas para disfrutar de estos grandes duelos. Se viene una que otra confrontación entre cafeteros.



Entre los destacados está Juventus vs Genoa, con Juan Cuadrado y Cristian Zapata, dos viejos conocidos en la Selección Colombia. Dávinson Sánchez, con Tottenham, recibirá al M. United, y el lunes se aguarda en la Premier League, por el choque entre el Brighton (Steven Alzate y José Izquierdo) y el Everton (Yerry Mina y James Rodríguez).

Viernes, 9 de abril



2:00 pm | Huesca vs Elche (Johan Mojica / Helibelton Palacios)

Liga de España



Sábado, 10 de abril



7:00 am | Getafe (Juan Camilo Hernández) vs Cádiz

Liga de España



8:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Crotone

Serie A



8:30 am | Hertha Berlin (Jhon Córdoba) vs Borussia Monchengladbach

Bundesliga



9:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Coventry City

Segunda division de Inglaterra



11:00 am | Galatasaray (Falcao García) vs Karagumruk

Superliga de Turquía



12:00 m | Tondela vs Porto (Mateus Uribe / Luis Díaz)

Liga de Portugal



5:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs León (William Tesillo, Yairo Moreno, Andrés Mosquera, Stiven Barreiro)

Liga de México



9:05 pm | Tigres (Luis Quiñones/Francisco Meza/ Julián Quiñones) vs América (Nicolás Benedetti / Roger Martínez)

Liga de México



Domingo, 11 de abril



6:30 am | Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz) vs Sint-Truidense

Liga de Bélgica



7:00 am |Villarreal (Carlos Bacca) vs Osasuna

Liga de España



8:00 am | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Genoa (Cristian Zapata)

Serie A



8:00 am | Sampdoria vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



8:30 am | Sochi vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



9:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Hibernian

Liga de Escocia



10:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Manchester United

Premier League



11:30 am | Valladolid vs Granada (Luis J. Suárez)

Liga de España



12:00 pm | Toluca vs Monterrey (Stefan Medina, Dorlán Pabón, Avilés Hurtado)

Liga de México



1:45 pm | Fiorentina vs Atalanta (Duván Zapata / Luis Muriel)

Serie A



4:30 pm | Unión vs Boca Juniors (Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa)

Superliga de Argentina





7:00 pm | River Plate (Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré) vs Colón (Wilson Morelo/Yéiler Goéz)

Superliga de Argentina



Lunes, 12 de abril



12:00 m | Brighton (Steven Alzate/José Izquierdo) vs Everton (Yerry Mina / James Rodríguez)

Premier League



2:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Sevilla

Liga de España