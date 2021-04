Ancelotti lo tiene claro: 'si James está bien tenemos más oportunidad'

Carlo Ancelotti, DT de Everton, ya palpita el partido del próximo lunes contra Brighton, una de las 8 finales que tiene en su ambición por volver a la Champions League.

Y en esa lista de 'buenas sensaciones' que anteceden el duelo de Premier League está la certeza de un James Rodríguez recuperado de sus problemas físicos y a tope para el final de la temporada.



"Cuando James está bien tenemos más oportunidades en el frente de ataque. Pases clave, asistencias, remates al arco. Todo el tiempo que estuvo físicamente apto nosotros tuvimos más oportunidades, por eso lo fichamos", dijo el italiano.



El DT informó que contra Brighton no contará con Jordan Pickford, quien no está al cien por ciento y no lo arriesgarán, como tampoco Andre Gomes, lesionado contra Crystal Palace. La buena noticia es que vuelven Allan e Iwobi, quienes entrenaron ya con normalidad.



Ancelotti defendió de las críticas a sus atacantes, a quienes por primera vez en mucho tiempo 'rajaron' los medios locales tras el 1-1 contra Crystal Palace.



"Hablamos de Richralison y Calvert-Lewin, tienen gran habilidad en el área, usualmente tienen una precisión clínica, esta vez no, ¿qué puedo decir? Nada. Estoy realmente satisfecho esta temporada", dijo.