Repase camino de James Rodríguez: ¿dónde ha jugado y cómo le ha ido?

El volante colombiano, James Rodríguez, le dijo adiós al Everton de la Premier League para buscar protagonismo en la liga de Catar, con Al Rayyan. La vida no le ha sonreído al '10' en la última temporada pues las lesiones lo alejaron de los planes de Carlo Ancelotti. Luego, con la llegada de Rafa Benítez, su futuro en los toffees quedó sentenciado. Fue borrado por completo y debió buscar un nuevo rumbo.



Con el cierre del mercado en las principales ligas del mundo, al '10' no le quedó más que buscar un lugar en una liga menor, incluso desconocida para muchos. En Catar, donde se encontrará con el también colombiano Jeison Medina (Al Shamal), espera volver a sumar minutos, ponerse la 10 y volver a la Selección Colombia.



La Liga de Catar tendrá un salto de calidad con la llegada de James y sin duda tendrá más reflectores encima. A propósito de la importante hoja deportiva del '10', en FUTBOLRED repasamos el recorrido del jugador que ha cosechado 24 títulos tras jugar en Colombia, Argentina, Portugal, España y Alemania. En algunos fue importante, en otros no tanto.



Envigado (2006-08): Inició su camino en la 'Cantera de Héroes' con un título de primera B en 2007. Su talento empezó a descrestar y rápidamente interesó en el exterior. No duró mucho en el FPC y empezó a crecer por fuera.



Banfield (2008-10): Se inició en reserva y después pasó a integrar el equipo de Julio César Falcioni. De a poco alcanzó protagonismo y brilló con un nuevo título. Fue protagonista en el título de 2009 en la primera división de Argentina.



FC Porto (2010-13): Destacarse en Argentina lo llevó a dar un importante salto a Europa. El 6 de julio de 2010 fue presentado en los 'Dragones Azules'. Allí, sin duda, fue feliz. Siguió haciéndose protagonista: conquistó 7 títulos nacionales y celebró por primera vez un título continental, el de Liga de Europa 2010/11 junto a Falcao y Fredy Guarín.



AS Monaco (2013-14): En 2013 fue presentado junto a Falcao García. Millonaria transferencia que vería sus frutos. El '10' se convirtió en uno de los jugadores más destacados del la temporada. No celebró ningún título con el club, pero sí alcanzó unas cuantas distinciones individuales, entre ellas el mejor jugador joven y el de más asistencias en la Liga de Francia.



Real Madrid (2014-17 / 2019-20): El 2014 fue un gran año para James. Después de ser figura y terminar como goleador en el Mundial de Brasil, fue fichado por uno de los clubes más importantes del mundo. ¡Por 75 millones de euros! Llegó para aportar con su talento en la consecución de varios títulos. En total, logró nueve trofeos: tres títulos en España y seis en Europa, incluidas dos ligas de campeones y dos mundiales de clubes.



Bayern Múnich (2017-19): En julio de 2017 fue cedido por dos temporadas al Bayern Múnich. Después del préstamo regresó al Real Madrid para su segundo periodo como merengue. En Alemania, James conquistó cinco títulos nacionales, entre ellos dos Bundesliga.



Everton (2020-21): Después de regresar al Real Madrid y al no estar en los planes de Zinedine Zidane, James encontró un nuevo destino, esta vez en la Premier League. Llegó en plena pandemia (septiembre de 2020) y por pedido de Carlo Ancelotti, su exentrenador en el Madrid. Se despidió tras jugar 26 partidos, 23 de ellos en la Premier League y ningún título. Las lesiones lo llevaron a perderse de 15 compromisos en la temporada 2020/21. Marcó seis goles y asistió ocho veces.