Referente de la Premier League: Everton debe blindar a Yerry Mina

Llegan los momentos cumbres en el mercado de fichajes. La Premier League, el torneo más competitivo del mundo busca seguir con esa calidad que ha tenido siempre, y en algunos clubes del rentado inglés, las prioridades son completamente distintas. Everton vino de un rentado nacional en el que estuvo en incertidumbre su continuidad en la máxima división, pues luchó hasta el final por no descender, y con una remontada mágica, logró salvar la categoría.

Entre varias dudas de referentes de la Premier League por el colombiano Yerry Mina con un futuro incierto por pretendientes como el Olympique de Marsella, Everton quiere blindar al de Guachené, Cauca que como ha mantenido su estratega, Frank Lampard, es un líder excepcional dentro del terreno de juego. Sin embargo, las lesiones han sido el principal problema que rodea al defensor central.

Su continuidad no es siempre fija por las recurrentes lesiones que ha tenido que le han mermado su protagonismo en el onceno del Everton y de la Selección Colombia. Un referente del combinado nacional inglés, y de la Premier League en el Blackburn Rovers como Paul Robinson, destacó la importancia y la calidad que tiene el colombiano en los ‘Toffees’.

En diálogos con Football Insider, Paul Robinson mantuvo que el Everton no debería pensar en salir de Yerry Mina ni de muchos jugadores por la escasez económica del club de Liverpool. Además, no titubeó en resaltar su liderazgo y la calidad de Mina, ‘Everton tiene que tener cuidado con lo que hace. No tienen mucho margen de maniobra financieramente. No están en una buena posición con Financial Fair Play. Yerry Mina es un jugador que valoro mucho. Sí, ha tenido sus problemas de lesiones, pero sigue siendo un jugador top’.

Agregó, ‘para reemplazar a un jugador de la calidad de Yerry Mina, tendrías que gastar una tarifa significativa. ¿Cuánto dinero tiene realmente el Everton para trabajar este verano? Si fuera yo, extendería su contrato. Creo que el colombiano es un buen jugador’. Sus ausencias complican, pues solo actuó en 13 compromisos durante la Premier League recientemente concluida. Las lesiones no estuvieron del lado del cafetero.