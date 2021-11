Se cerró el año de la Selección: colombianos, de vuelta a los clubes

Las fechas FIFA por el 2021 acabaron, por lo que los jugadores de las respectivas selecciones estarán al pendiente de sus clubes, en sus respectivas ligas. Caso de los colombianos que hicieron parte de la fecha de Eliminatorias, además, de aquellos que por distintos factores no estuvieron en los planes de Reinaldo Rueda.



Prográmese para este fin de semana, con los partidos que tendrán los clubes que integran varios colombianos en las distintas ligas del mundo.



Viernes 19 de noviembre

Rusia



Zenit San Petersburgo vs FC Nizhny Novgoród

11:00 a.m. hora colombiana

Wilmar Barrios



Argentina

​

Estudiantes de La Plata vs Huracán

3:00 p.m. hora colombiana

José Moya, Sebastián Rincón



San Lorenzo vs Gimnasia de La Plata

5:15 p.m. hora colombiana

Yeison Gordillo, Johan Carbonero



Talleres de Córdoba vs Vélez Sarsfield

7:30 p.m. hora colombiana

Diego Valoyes, Rafael Pérez





Sábado 20 de noviembre

España

Celta de Vigo vs Villarreal

8:00 a.m. hora colombiana

Jeison Murillo



Italia



Atalanta vs Spezia Calcio

9:00 a.m. hora colombiana

Duván Zapata, Luis Muriel

Lazio vs Juventus



12:00 p.m. hora colombiana

Juan Guillermo Cuadrado



Inglaterra



Watford vs Manchester United

10:00 a.m. hora colombiana

Juan Camilo Hernández



Rusia



Krasnodar vs Spartak Moskva

11:00 a.m. hora colombiana

John Córdoba



Argentina



Boca Juniors vs Sarmiento

5:15 p.m. hora colombiana

Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Frank Fabra



Brasil



Chapecoense vs Gremio

5:00 p.m. hora colombiana

Miguel Ángel Borja, Jaminton Campaz



Domingo 21 de noviembre



España



Granada vs Real Madrid

10:15 a.m. hora colombiana

Carlos Bacca, Santiago Arias



Italia



Inter de Milán vs Napoli

12:00 p.m. hora colombiana

David Ospina



Inglaterra



Manchester City vs Everton

9:00 a.m. hora colombiana

Yerry Mina



Tottenham vs Leeds United

11:30 a.m. hora colombiana

Davinson Sánchez



Alemania



Freiuburg vs Eintracht Frankfurt

09:30 a.m. hora colombiana

Rafael Santos Borré



Argentina



Platense vs River Plate

7:30 p.m. hora colombiana

Rafael Carrascal



Lunes 22 de noviembre de 2021



España



Rayo Vallecano vs Mallorca

3:00 p.m. hora colombiana

Radamel Falcao García