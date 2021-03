Fin de semana con varios duelos colombianos: agéndese con los partidos

Como es habitual en FUTBOLRED lo programamos con los duelos de los colombianos en el exterior para el fin de semana. Este sábado 20 y domingo 21 tendrá unos cuantos choques con presencia cafetera, entre ellos el partido en Liga de España entre el Getafe del 'Cucho' Hernández y el Elche de Johan Mojica y Helibelton Palacios. En Argentina también habrá un interesante choque de colombianos. Tome papel y lapiz.

Viernes, 19 de marzo



10:00 pm | Mazatlán (Michael Rangel) vs América (Nicolás Benedetti / Roger Martínez)

Liga de México



Sábado, 20 de marzo



7:15 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Southampton

FA Cupo



10:15 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Real Madrid

Liga de España



12:00 m | Spezia (Kevin Agudelo) vs Cagliari

Serie A



12:30 pm | Everton (Yerry Mina / James Rodríguez *lesionado) vs Manchester City

FA Cup



1:00 pm | Portimonense vs Porto (Matheus Uribe / Luis Díaz)

Liga de Portugal



3:00 pm | Brighton (Steven Alzate) vs Newcastle

Premier League



7:00 pm | Godoy Cruz vs River Plate (Jorge Carrascal / Rafael Santos Borré)

Superliga de Argentina





8:00 pm | Cruz Azul vs Atlas (Camilo Vargas)

Liga de México



Domingo, 21 de marzo



6:30 am | Hellas Verona vs Atalanta (Duván Zapata / Luis Muriel)

Serie A



7:00 am | Celtis vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



8:00 am | Getafe (Juan Camilo Hernández) vs Elche (Johan Mojica / Helibelton Palacios)

Liga de España



9:00 am | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Benevento

Serie A



9:30 am | Hertha Berlin (Jhon Córdoba) vs Bayer Leverkusen

Bundesliga



10:15 am | Villarreal (Carlos Bacca) vs Cádiz

Liga de España



2:30 pm | Aston Villa vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



2:45 pm | Roma vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



7:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa) vs Talleres (Rafael Pérez / Diego Valoyes)

Superliga de Argentina



8:06 pm | Santos vs León (William Tesillo, Yairo Moreno, Andrés Mosquera, Stiven Barreiro)

Liga de México