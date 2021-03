'A mi no me tiembla': Gabriel Camargo habló de Montero y Carrascal

En charla con el Vbar de Caracol Radio, el máximo accionista del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, habló de los casos del portero Álvaro Montero y del exvolante pijao, Rafael Carrascal, actualmente en América de Cali.

Camargo se refirió a la situación de Álvaro Montero, a quien sentaron en los dos últimos partidos (frente a Jaguares y Cali). El directivo reconoció que "entre Montero y Hernán Torres no ha existido nada, solo hubo una situación tras un juego en Tunja".



El juego al que se refiere fue la derrota 2-1 contra Boyacá Chicó, donde el guajiro fue titular. Después del juego "Montero dijo que se iba en el bus, y Torres le dijo que no, que él había ido en el chárter, que quería que durmiera bien (...) eso fue todo lo que pasó".



"No interesa quién lo haya mandado al banco, yo defino eso de común acuerdo con Hernán Torres. Suponiendo que fuera él, tiene la potestad. Yo también tengo derecho porque yo pongo la plata. Yo los contrato y puedo elegir enviar al banco a Montero. Qué tal que como dueño yo no pudiera hacerlo, les pido que se pongan en mis zapatos".



Dijo que el portero no anda en buen nivel y por eso se tomó la decisión: "No está pasando un buen momento y por se ha tomado la determinación que debe ser suplencia. Él lo recibió de buena manera, no ha dicho nada. Un agravante más y que no lo ha dicho, es Montero es que está excedido en su peso, 8 o 10 kilos. Eso también pasa y sirve para que se pellizque, y se ponga en forma".



Por otro lado, el dirigente tolimense habló de una de las polémicas más grandes en el fútbol colombiano en 2019, cuando Rafael Carrascal renunció al Tolima para fichar con América. El equipo pijao aseguraba tener un contrato vigente mientras el volante firmaba con los rojos.



"A mi no me tiembla, yo digo las cosas como son, cuando hago las cosas las digo. Yo trato de hacer el bien, obro bien y por eso tengo mi conciencia tranquila", dijo el directivo tolimense asegurando también que "hay fallo en abril, está muy adelantado. Hubo audiencia de conciliación y quiero que hayan precedentes. Ellos reconocen el tema de Rafael Carrascal, pero yo sí quiero acciones disciplinarias. No tengo nada contra Tulio (Gómez), pero eso no se puede permitir, que un equipo venga a ofrecerle algo a un jugador con contrato, llámese Carrascal o el que sea. Cometieron el error y lastimosamente eso les va a costar".