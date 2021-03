Álvaro Montero no se guardó nada: 'Dicen que soy un desagradecido'

Después de tanta especulación sobre una supuesta mala relación con el técnico Hernán Torres, la orden de Gabriel Camargo de sentarlo y su estancada renovación con Deportes Tolima, Álvaro Montero habló con el Vbar de Caracol Radio sobre el tema. El arquero no se guardó nada y contó que hace cinco años, cuando llegó al elenco pijao, recibe el mismo salario.

"Yo tengo que pensar en el beneficio mío y la parte económica, pero no me gusta que tergiversen las cosas. Don Gabriel (Camargo) me dice que hay la intención de renovar, y le digo que estoy abierto, bajo cierto tipo de condiciones, que de pronto para el club puede ser costoso. Hay una propuesta que beneficia netamente al club. No es posible que lleve cinco años ganándome el mismo salario. Yo no he actuado de mala fe, como lo hace parecer él", explicó el jugador frente a las declaraciones del máximo accionista del club, frente a un tema de derechos deportivos.



Desde hace varios días se ha dicho que Gabriel Camargo, máximo accionista del equipo ibaguereño, habría dado la orden de sentarlo frente a su negativa de renovar. "El jugador se ve afectado por lo que se comenta, se ha dicho que uno pelea, que una cosa que la otra. Mi intención de irme siempre ha estado, incluso los directivos lo saben y me he ganado esa posibilidad de salir, obviamente que el club tenga su ganancia".



Y agregó: "¿si tu pierdes un partido ya no sirves y te vas al banco?, viendo toda la situación esto va por otro lado. Si fuera una cuestión deportiva, hace 15 días estábamos jugando una final y Álvaro Montero era figura. No entiendo. Están diciendo que soy un desagradecido pero llevo cuatro años con el Deportes Tolima ganando títulos, y solo quiero que el club se acerque y hable conmigo".



¿Qué decirle al dueño del equipo? Montero destacó que "no tengo nada que reclamarle (a Gabriel Camargo), solo darle las gracias por permitirme jugar en su club, en algunas situaciones no estamos de acuerdo. El club piensa de una manera y el jugador de otra. Con el profe me va muy bien, desde que llegó acá ha sido trabajador, pasa más por la parte de la dirigencia. Después de la Copa América no he hablado con el senador. Por ahí vi que estuvo insinuando cosas, que a uno lo toman por sorpresa".



Finalmente, el futbolista guajiro manifestó que "siempre hemos estado abiertos, esa ha sido mi intención desde el primer momento. Estoy en Selección Colombia y por qué no voy a renovar, quiero que recuperen lo que han invertido en mí. Lo que pasa es que no puedo aceptar algo en lo que solo se beneficie el club. No me han mejorado salario por el llamado a selección. La valorización ha subido, llegué valiendo un millón, ahora valgo cinco. Soy un trabajador y voy a pelear por mis cosas".