De regreso a la tribuna: la prensa volvió en la 'nueva realidad'

En los torneos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, Conmebol dispuso de un protocolo para el ingreso de periodistas al estadio. Este jueves, 18 de marzo, fue el turno para Medellín, con el duelo entre Atlético Nacional-Guaraní, por Libertadores, y Bogotá, con el choque entre La Equidad y Deportivo Pasto, por la Sudamericana.



FUTBOLRED hizo cubrimiento desde los estadios, el Nemesio Camacho 'El Campín' y el Atanasio Girardot, para contarles todos los pormenores de la "nueva realidad". Esa que bien o mal toca asumir y que aunque con limitaciones, le permitió a la prensa estar de vuelta en el lugar de la noticia, después de un año de ausencia.

¿Recuerdan cuándo se jugó el último partido en El Campín con público? Pues bien, hace exactamente un año y diez días, el máximo escenario de los bogotanos no contaba con asistentes en las tribunas. La última vez fue el 8 de marzo de 2020, en el 2-2 de Santa Fe frente a Nacional. Ese día El Campín tuvo una asistencia de 21.262 espectadores, además de la prensa acreditada por Dimayor.



Un día antes, y sin imaginarlo, Independiente Medellín jugaría el último partido del 2020 con asistencia de público. Ese día asistieron 18.048 espectadores al triunfo 1-0 sobre Millonarios. Aunque el equipo poderoso ha podido contar este año con una limitada presencia de aficionados (disputó la final de Copa Colombia con 30 integrantes de la barra), solo hasta este jueves se le permitió ingreso a los periodistas antioqueños en el Atanasio.



Competencia internacional con prensa en la tribuna



Lo primero que hay que precisar es que en el estadio El Campín se cumplió con la fase previa de la Copa Sudamericana entre La Equidad y Deportivo Pasto (juego de vuelta). En el Atanasio Girardot, Nacional salió a sellar su clasificación a la tercera fase de Libertadores, frente a Guaraní.



El balón empezó a rodar a las 7:30 pm, de manera simultanea en Bogotá y Medellín. Sin embargo, como parte de esta "nueva realidad", los periodistas acreditados debían llegar tres horas antes, según lo dicta el protocolo Conmebol. Es decir, dos horas más en relación a lo que se venía haciendo antes de la pandemia.



Para el duelo en El Campín, que terminó 1-2 a favor del Pasto, hicieron presencia 13 periodistas. En Medellín, curiosamente, también asistieron 13; dos profesionales más habían hecho formal la solicitud para el ingreso, pero al final no llegaron. En ninguno de los estadios se acercó al máximo permitido, de 25 acreditados.



En ambas ciudades el protocolo fue el mismo. Ingreso a las 4:30 pm por la puerta de prensa, cada uno de los acreditados debía diligenciar un formulario que daba cuenta del historial médico y las condiciones actuales de salud. Posteriormente, se permitió el desplazamiento únicamente por las áreas demarcadas hasta llegar a una ubicación en la tribuna, eso sí, siempre manteniendo la distancia social.



En el Atanasio, después de todo el proceso de ingreso, les permitieron acceder a la tribuna minutos más tarde. La silletería tenía el nombre y la ubicación para cada periodista, quienes además recibían un kit que contenía tapabocas y gel antibacterial.



Otro de los puntos a los que debe enfrentarse la prensa en esta "nueva normalidad" es a ser simples espectadores desde la tribuna, esto teniendo en cuenta que no hay posibilidad de ingresar zona mixta, ni se puede asistir a la conferencia de prensa. Lo que se busca es evitar cualquier tipo de contacto con los integrantes de los equipos.



La rueda de prensa post-partido se realiza única y exclusivamente de manera virtual. Los periodistas envían sus preguntas vía Whatsapp y el jefe de prensa del club se encarga de transmitir las inquietudes a los protagonistas. Al final, en este primer paso hacia el regreso paulatino a los estadios, se cumplió con todo según el protocolo.