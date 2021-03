Alexis Henríquez y su consejo a Teo: 'hay cosas que puede evitar'

Teófilo Gutiérrez habló con Saque Largo, de Win Sports, sobre su actualidad con Junior y le dejó una buena noticia a los hinchas rojiblancos. No imagina su futuro con otra camiseta que no sea la del tiburón, lo que suena a renovación. Además se refirió a Jarlan Barrera, todo después de ser expulsado el pasado domingo en el Atanasio, tras una agresión a su excompañero.

Alexis Henríquez, quien se retiró con Atlético Nacional, fue uno de los panelistas. No desaprovechó el momento para darle un consejo a Teo: "Siempre tuvimos duelos fuertes, pero nada personal. Quiero felicitarlo por su carrera, pero le voy a dar una opinión. Usted es un ejemplo para muchos niños y jóvenes que lo siguen y lo admiran, pero desafortunadamente se hablan cosas de usted fuera de la cancha. Hay cosas que puede evitar, porque también entiendo el carácter suyo. Quiero preguntarle por qué se convierte y se vuelve otra persona cuando juega contra Nacional. Cambia su forma de ser".



El atacante del Junior le respondió: "nos conocimos en la selección y siempre fue un placer enfrentarte, porque sacabas todo de mí. Cuando uno está en la cancha, por lo menos yo siempre quiero ganar. Pero hay cosas que se deben manejar. Hay muchos niños que me siguen como dices y tomo tu consejo con mucho cariño, viniendo de un gran capitán y líder. A la gente de experiencia hay que mirarla y respetarla".



Teófilo también se refirió a su continuidad con Junior, la misma que han puesto en duda en repetidas ocasiones. "Lo más importante es que estoy feliz, estoy disfrutando porque estoy en mi mejor momento. No veo mi futuro sin la camiseta del Junior, tengo un compromiso grande con la gente, con mi familia. Hay que hacer un buen torneo y clasificar a los grupos de la Libertadores".



Teo habló de Jarlan y Amaranto Perea



Sobre el partido frente a Nacional, en el que terminó expulsado, el barranquillero dijo que "uno convive con errores y aciertos cada día. Tengo que revisar y mejorar, seguimos siendo gente de fútbol y las cosas pasan en la cancha que quedan ahí. No hay ningún misterio, yo tuve a Jarlan de compañero y es una gran persona, ha demostrado su calidad. Bien por él".



Finalmente se refirió a Luis Amaranto Perea, quien lidera el proyecto deportivo del tiburón: "es un entrenador joven y lo tuve de compañero en la selección, después de entrenador se me hizo raro verlo. Somos grandes amigos, pero ya cada uno ahora está en su rol. Está creciendo y tiene que crecer a un más, pero tiene una idea colectiva muy importante que se está desarrollando en los últimos meses. Se ha visto a un Junior mejor en los últimos partidos".