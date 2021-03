Óscar Estupiñán empieza a mostrarse con goles en el fútbol portugués

Después de estar una temporada a préstamo en el Denizlispor, de Turquía, junto a Hugo Rodallega, el delantero vallecaucano Óscar Estupiñán regresó este año al dueño de sus derechos deportivos, Vitoria Guimaraes, de Portugal, en el que empieza a hacerse notar con goles.



Por ahora son 8 dianas las que suma con el cuadro luso, en el que tiene vínculo laboral hasta 2022. En diálogo con el programa ‘Deportes Sin Tapujos’ en Cali entregó detalles de su buen momento, la organización del club y la relación con jugadores de la Selección que hacen parte de esa Liga.

¿Después de estar en Turquía cómo se ha sentido en Vitoria Guimaraes?



“Gracias a Dios aquí he podido tener continuidad y ritmo de juego, estoy muy contento por el presente y aspiro poder seguir aportando con mi trabajo al Victoria”.



¿Es el Portugal un campeonato más exigente?



“Son dos ligas muy diferentes, obviamente la de Portugal tiene jugadores más jóvenes, también es exigente porque tiene equipos muy competitivos; además, el ritmo de juego es mucho más intenso y tácticamente se trabaja muy bien”.



¿Se adaptó fácil a ese país?



“Sí, venía de un buen año en Turquía, cuando vienes jugando, haciendo las cosas bien, con buen ritmo, cuando llegas a un equipo que te da herramientas, confianza y vas a otra liga es mucho más fácil afianzarse y hacer las cosas bien. Ya había estado acá en el club, me fui prestado, pero cumplía un proceso para volver y hacer las cosas mejor de lo que lo había hecho antes”.



¿Cuántos goles acumula hasta el momento?



"En Liga llevo 7 y 1 en Copa. En Turquía hice 7 goles en la Liga y 7 en la Copa. En Portugal por cantidad de partidos ha sido un buen número, pero sigo pensando en seguir trabajando y conseguir un mejor promedio”.



¿Cómo le ha ido con las asistencias?



“Hasta el momento llevo dos, pero estoy contento por el presente, lo más importante es trabajar por el club y debemos hacer lo mejor para que esté en las posiciones de arriba”.



¿Cuáles son sus aspiraciones con el club?



“Nuestro pensamiento es alcanzar un cupo en copas europeas, pero no pensamos a futuro sino que vamos partido tras partido, en el día a día para alcanzar nuestros objetivos”.



¿Cómo describe el entorno que encontró?



“Es un club fantástico, que en la dirigencia está muy bien, comenzando con el presidente, los directivos, el cuerpo técnico, que brinda confianza a todos los jugadores. La estructura es espectacular y da todas las herramientas para que hagamos las cosas muy bien en la cancha”.



¿Cuándo volvería el público a las graderías?



“Creo que hicieron una prueba en un partido, en Santa Clara, una zona donde hay menos contagiados, pero no se sabe cuándo vuelva la gente”.



¿Ha tenido contacto con los jugadores de la Selección Colombia, Mateus Uribe y Luis Díaz?



“He conversado con ellos cuando nos enfrentamos, de resto muy poco porque ellos están entrenando en casa y jugando, el tema de confinamiento acá es muy estricto y no da para hacer algunas salidas o compartir”.



El próximo partido será el martes 9 de marzo, clásico en casa del Braga, ¿qué pronóstico tiene?



Es un compromiso muy importante con Braga, es el derbi, estamos preparados, confiados en hacer un gran partido, los clásicos no se juegan sino que se ganan, y estamos trabajando para ir y vencer”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces