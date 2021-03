Junior ya conoce su rival en Libertadores: iniciará su llave de visita

Junior tendrá que vencer a Caracas FC, para avanzar en el torneo continental. La llave iniciará el miércoles 10 de marzo en Caracas y se definirá el 17 en Barranquilla. El equipo rojiblanco jugará el próximo viernes (8:00 pm) en Bucaramanga y el lunes viajará a territorio venezolano para iniciar su camino en la competencia continental.

¿Cómo se definió el rival del Junior?



El Caracas FC venció este miércoles a César Vallejo (2-0) en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores y, tras el empate sin goles en la ida, en el que los peruanos dejaron escapar la victoria, el conjunto venezolano sigue soñando y se las verá con Junior en la próxima ronda.



En un duelo en el que los equipos pusieron más ganas que acierto, el Caracas no fue capaz de controlar el juego y, por fases, sufrió para mantenerse arriba en un partido al que César Vallejo no le perdió la cara sino hasta el minuto 94, cuando, segundos antes del final, Richard Celis anotó un gol que muestra una diferencia en el marcador mayor que lo visto en el terreno de juego.



El marcador lo abrió en el minuto 20 de partido Jorge Echevarría de un penalti que el mismo provocó dos minutos antes al ser derribado cuando se adentraba por el centro del área. El jugador de 21 años y capitán del Caracas lanzó el penalti con jerarquía, sin dudas y ajustado al palo derecho, muy lejos de las manos del arquero Máximo Rabines que adivinó la intención del rival.



El Caracas trató de mantener una presión muy alta que, por momentos, ahogó al equipo rival pese a que el entrenador 'Chemo' del Solar dispuso de una amplia línea defensiva. Víctor Cedrón dispuso de la mejor opción para los visitantes con un disparo lejano en el minuto 38.



En la segunda parte, César Vallejo dispuso de varias ocasiones para empatar, lo que le daría el pase a la siguiente fase por el valor de los goles en campo contrario, pero no supo convertir en gol ninguna de las oportunidades.



En el minuto 62, y tras un saque de esquina, Jersson Vásquez, alcanzó con la cabeza un balón que le cayó en el centro del área pequeña y no fue capaz de enviarlo al fondo de las redes.



La desesperación llevó poco después a que fuese expulsado por dar un puñetazo en el estómago al defensor de Caracas Diego Osío, una actitud colegial que le salió cara a Vásquez. Cuando todo hacía indicar que el partido concluiría 1-0, y con ambos equipos notablemente cansados por el paso de los minutos, César Vallejo perdió un balón que le sirvió al Caracas para armar un contraataque que terminó Celis con un duro remate de pierna derecha desde la frontal del área que acabó en gol.