De gol del Puskas a la decepción: rosas y espinas para James en Grecia

James Rodríguez es toda una novedad en una liga como la griega, que no estará en el primer nivel de Europa pero que asegura, para muchos, un roce en ese continente que necesariamente dispara su nivel.

Es la gran ilusión de James Rodríguez, quien se bajó considerablemente el salario y acordó su salida -previo pago- de Al-Rayyan de Catar con tal de volver a sentir esa atmósfera que una vez descartó pero que ahora, en una lección más de humildad, ha aprendido a valorar.



Pero también esa expectativa es la que existe en el fútbol griego, algo sorprendido todavía de ver a un jugador con ese rutilante pasado aterrizar en su liga local pero a la vez exigente y algo desconfiado por su presente.



Del colombiano se ocupa, por ejemplo, la revista Oneman, una de las más importantes de Grecia y que se ocupa de distintas temáticas, pero que ha dedicado un amplio espacio al aterrizaje del suramericano en Olympiacos.



"¿Cuál es la historia de James Rodríguez? ¿Cómo un gol en el Mundial de Brasil lo convirtió en un dios para todo su país y por qué su carrera no resultó como todos esperábamos?”, se pregunta el medio en el inicio de un completo perfil, que recorre la carrera y los mejores momentos del jugador.



Del título en Banfield siendo casi un adolescente, de los títulos en Porto y de las gestas en un Mónaco que no se olvida de su talento, de todo se ocupa Oneman hasta llegar al inolvidable Mundial de 2014, un antes y un después en la carrera de James, un champú de popularidad para el que, tal vez, no estuvo listo.



“James Rodríguez se había convertido en un dios para todo su país, al grado que no podía salir de su casa, afirmó en una entrevista, mientras era seguido por una multitud de personas. Fue ese gol [contra Uruguay] el que le valió el traspaso al Real Madrid”, dijo la revista. El premio Puskas, los 80 millones de euros que Real Madrid pagó por él y la incursión a todo brillo en el equipo 'merengue', generaron una expectativa que, según el medio, no siempre se compadeció con la realidad.



Con el mismo detalle con el que se ocupó de su ascenso, Oneman habló de las lesiones, los conflictos, la actitud ante la suplencia, la relación con los jefes, incluso el divorcio y las decisiones que lo llevaron a Everto y a Al Rayyan ocuparon el tiempo de la prensa griega. Nada se les escapó.



Por eso lanzaron una sentencia que, para muchos, es acertada: “nunca cumplió las expectativas. James Rodríguez dejó el Real Madrid tras una breve cesión en el Bayern Múnich y continuó su carrera en el Everton" y se quedó a medio camino, lo que al final lo llevó a Olympiacos.



Igual que muchos de los admirados de su talento, la prestigiosa revista espera que sea la liga griega la de su revancha y su consagración. Del Madrid han llegado refuerzos y, por lo dicho por el nuevo técnico Míchel, tendrá mucho protagonismo. Solo necesita poner lo que a él le corresponde. Lo demás es cuestión de fútbol.