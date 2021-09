Ahora se quejan del salario: nueva crítica a James desde Inglaterra

El grave problema de las redes sociales es que tienen memoria de elefante: no perdonan nada, especialmente cuando se trata de un error. Y en el caso de James Rodríguez son implacables.

Se esperaba que el colombiano saliera del Everton este mismo verano, él mismo aprecía convencido y por eso tuvo una declaración que cayó muy mal en los hinchas y que, al parecer, no se ha superado.



James no sabía el calendario de partidos del su equipo y en una transmisión en Twitch, hace ya un par de semanas, pidió que se lo recordaran. Eso es lo que todavía le cobran.



"Las redes sociales son algo enorme en este momento. No siento que debiera haberlo dicho o que los jugadores no confíen en él”, afirmó de entrada al portal ‘This is fútbol’ el exjugador de Everton, Marcus Bent.



"Creo que estarán detrás de él. Creo que el club se sentirá un poco irrespetado por eso, pero está ganando mucho dinero. Ya veremos si quieren retenerlo ahora o moverlo en enero”, añadió.



En efecto, James espera que en la próxima ventana de invierno sí se pueda dar su salida, idealmente a una de las cinco grandes ligas europeas. En el intermedio, está en sus manos hacer que Rafa Benítez cambie su opinión sobre él y le pueda dar algo de protagonismo en los próximos meses.