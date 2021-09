'A James tenemos que acercarlo, él es de Selección, hay que mimarlo'

James Rodríguez no es parte de la Selección Colombia desde noviembre de 2020, cuando las dos derrotas contra Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1) precipitaron la salida de Carlos Queiroz de la dirección técnica y abrieron el camino del regreso a Reinaldo Rueda.

El zurdo no acabó de ajustar nunca en el modelo que pretendía el portugués y con Rueda la relación no mejoró: en su primera convocatoria para las Eliminatorias, en junio pasado, lo excluyó y tampoco lo tuvo en cuenta para la Copa América, lo que motivó una dura reacción del jugador, quien alegó sentirse irrespetado.



Pero últimamente el jugador ha ido dando pasos hacia un posible regreso, que para muchos, como el mundialista Teófilo Gutiérrez, es una necesidad.



"Hay que acercarlo, hay que invitarlo al país, abrazarlo. Él siente amor por la camiseta, es uno de los que tiene que llevar la bandera, son muchos pero él es uno. Fue goleador del Mundial pero ahora lo estamos alejando y tenemos que acercarlo, es de nosotros, ¿por qué lo alejamos? Él es un actor más de esta película de la Selección, todos somos la selección y lo estamos alejando", lamentó el delantero en un en vivo con Jorge Abello, Iván Marín y Yamid Amat Jr.



"Él con la selección se entrega al máximo. Cuando esté en la cancha lo criticamos pero ahora no podemos alejarlo, cuando no está lo extrañamos De pronto no está bien, tiene gente alrededor.. tenemos que mimarlo, lo hacen los argentinos y los brasileños con los de ellos y nosotros no. Lo necesitamos para la Eliminatoria y para el Mundial", añadió.



Para Teo, no hay razón para despreciar a los jugadores talentosos, hay que encontrar la manera de sacar lo mejor de ellos: "es que James es distinto y ellos en algún momento hacen tora cosa, un tiro libre, un penalti.. Lo demostró en el Mundial, rodeado por nosotros, jugábamos como equipo, él lo entendió. Ahí nadie era más que nadie, nos decíamos las cosas con personalidad, nada de egos, todos en su camino, nadie veía si jugabas donde fuera, todos éramos iguales, tenemos que hacerlo nuevamente, ahora no estamos disfrutando, lo digo como un hincha, con respeto".



El atacante, a quien han propuesto para regresar a la selección nacional, concluyó: "Colombia necesita los buenos jugadores, tenemos que llamarlo y decirle las cosas como son. El tiene que ser fuerte, a él nunca le regaló nada, todo se lo ganó, nadie se puede meter en su vida privada. En una selección tiene que rendir, él lo sabe. Hay que construir esa selección de armonía y felicidad, tenemos que invitar a la gente a que se ponga la camiseta, ese tiene que ser el mensaje para lo que viene".