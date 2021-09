Jorge Luis Pinto: ‘hay quién reemplace a James Rodríguez’

Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores con mayor recorrido internacional, dentro del ámbito colombiano. Su experiencia en clubes y selecciones lo hacen un verdadero líder de opinión, la misma evolución de sus métodos ha ido acompañada de la preparación para entender las mutaciones del fútbol.



El santandereano habló con FUTBOLRED sobre lo que fue la triple jornada de Eliminatorias, cómo lo analizó, los aciertos en el esquema planteado por Reinaldo, lo que se ganó en ataque. Además, tocó el tema de James en la tricolor y el futuro que ve en Andrés Felipe Román y Andrés Llinás



¿Cómo ve a Colombia en términos de puntos conseguidos en la triple jornada?

El promedio de puntos no es el ideal, en aras de clasificar, tampoco es malo. Nos deja en un límite donde hay que recuperar dos o tres puntos en alguna parte donde no entren en la lógica de la competición. Para recuperar lo perdido con Uruguay en Barranquilla y Ecuador, caso de Quito donde se han sacado grandes resultados. No es el ideal, pero no es malo.

¿Y desde el aspecto futbolístico?

Desde lo deportivo se va construyendo el equipo en lo que propone Reinaldo, va conociendo los jugadores para los momentos de los partidos, no todos los juegos son iguales, otros están ganándose la posición. En Colombia se puede decir que hay cinco titulares y otros cuatro se pueden rotar, de acuerdo a lo que pide cada encuentro. Creo que el equipo está ganando confianza, unidad de fútbol, de comportamiento, eso es clave.



Deberán progresar tácticamente, es una necesidad que tiene el equipo. Poco a poco van ganando comportamientos. Me gusta que se hayan ganado posiciones como en ataque, el centro delantero, ha tenido el derecho. Hoy podemos decir que Colombia tiene un punta titular o dos, que pueden alternar de visita o local.



Otras que se van mejorando, Díaz con altibajos ha ganado inteligencia, tiene más confianza. Hay que definir el costado derecho, Cuadrado hay que mantenerlo en una posición para aprovecharlo. La rotación es buena, pero debe ir construyendo equipo y ganando hombres.



Dentro de lo visto contra Bolivia, Paraguay y Chile ¿cuáles son los puntos altos y fuertes de Colombia? Teniendo en cuenta la planificación y cambios realizados

Se ganó en buen nivel, se planificó de acuerdo a las necesidades del campo de juego. Desde los mismos suplentes. Hay dudas en una o dos posiciones donde Borré y otros pueden estar peleando y actuando el lugar. La defensa con la entrada de los nuevos dieron tranquilidad, es la zona más crítica porque no se vislumbran muchos hombres, caso contrario en el medio campo en adelante. En la defensa, especialmente entre centrales, no veo opciones para la Selección, aparte de los que hay.

¿Qué opina del rol que cumplió Carlos Cuesta en su debut con la Selección absoluta?

Cuesta da muestras de que está para jugar, que no hay duda, cuando se le necesite podrá hacerlo bien. Quemó esa etapa. Murillo se asentó, hay que ver la evolución de Mina y Sánchez desde lo táctico, del manejo del comportamiento defensivo que requiere la línea de cuatro.

Usted dirigió a Román y Llinás en Millonarios ¿cómo ha visto la evolución de ellos dos y con su llegada a la Selección de mayores?

Román no tenía duda para jugar, lo habría hecho bien. Cuando lo utilicen, responderá. Llinás está quemando etapas, se está compenetrando con jugadores hechos, está tomando confianza, el técnico lo está conociendo y esperar el momento. Como yo siempre le dije, hay que estar preparado para cuando se le necesite.

¿Cree que James Rodríguez podrá retornar pronto a la convocatoria de la Selección? Teniendo en cuenta su nivel y cómo se comportó el equipo sin él

Depende de él, si se compenetra con el trabajo, toma ritmo y tiene competencia, sí. Nadie duda que es un buen jugador, en este momento no anda en la mejor forma. Depende de él que vuelva a Colombia, de alguna manera se dejó a un lado la ausencia de él, se puede decir que hay quién lo reemplace. Si vuelve será un jugador importante.

¿Ve a Colombia clasificada a Catar 2022?

Tiene condiciones, nómina, jugadores. Lo que pasa es que se está empezando a hacer un equipo. Quizás el profe Queiroz en sus múltiples rotaciones y cambios constantes no dio estabilidad. Eso ha repercutido en el trabajo de Reinaldo

¿Hay ofertas en pie en este momento?

Sí hay ofertas, definimos en los próximos días. Son del exterior.



Sergio Cortés

@seracoca_95

Redacción Futbolred