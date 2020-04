Por bulla, Policía ingresó a casa de Johan Arango en plena cuarentena

Johan Arango, hasta el momento, no ha tenido problemas de indisciplina en Binacional de Perú, su actual equipo en el que ha logrado brillar y marcar goles, tanto en Liga como en Copa Libertadores.



Sin embargo, el pasado sábado 11 de abril hubo una polémica con el futbolista colombiano debido a que los vecinos llamaron a la Policía por bulla en el apartamento del exjugador de Santa Fe, Once Caldas y más.

Por otro lado, en el portal peruano 'Líbero' se confirmó que aunque sí hubo bulla, no hubo alcohol ni sustancias que permitieran un procedimiento contra Arango. Además, en el mismo medio inca se habló de que fue una reunión familiar con comida, pero no una fiesta.



"Nos llegó información desde Juliaca, desde el edificio 'Victoria', en este barrio de La Rinconada. En la que el futbolista Arango, colombiano, jugador de Binacional estaba haciendo una reunión con sus amigos y con mucha bulla y los vecinos protestaron, como es lógico en este estado de emergencia.



Fue la Policía Nacional e inspeccionó el departamento de Arango, según el parte policial. En el mismo se encontraron juegos de mesa, no se encontraron otras sustancias y bebidas, que puedan permitir una detención del futbolista y el grupo de personas con el que estaba.

Hemos podido conversar con el mismo jugador, con Johan Arango, el futbolista colombiano de Binacional. Él nos responde que lamenta que haya subido el volumen:



'Estábamos haciendo una comida, jugando dominó con mi familia, riéndonos, pero acá les molestó mucho. La Policía vino, podemos estar en estado de Emergencia a la hora que quieran. Pues vinieron y no vieron más que estábamos consumiendo una comida", dice el portal inca.