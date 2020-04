Johan Arango, arrepentido, pide perdón a la hinchada que más lo apoyó

Johan Arango es sinónimo de polémica, de rumba y diversión. También de fútbol de talento, ese que muchas veces quedó relegado a un segundo plano porque su prioridad era pasarla bien.



Sin embargo, esta nueva versión del futbolista, refuerzo del Binacional de Perú, parece ir en contravía, felizmente para los admiradores de su juego.



En una reciente entrevista para el canal Win, el vallecaucano afirmó que esos días de bohemia quedaron atrás: "Es que ya no tengo la edad de antes, ya no puedo hacer lo de antes, cuando tenía 20 tomaba un trago y entrenaba normal, ahora no".

''Con la hinchada que más me disculparía es con la de Santa Fe'', Johan Arango ⚽💥#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/XTz5FryCfj — 🏡¡Quédate en casa!🏡 Saque Largo👍 (@SaqueLargoWin) April 1, 2020

A los 29 años, siente que es más maduro y tiene la franqueza de aceptar que pudo hacer más con su carrera y pudo agradecer mejor la confianza, especialmente la que le dieron en Bogotá: "Con la hinchada que más me disculparía es con la de Santa Fe, porque esa es la hinchada que más me apoyó. Siempre, siempre, siempre".



Por esa deuda que tiene con los 'cardenales' siente que puede volver, pero para cerrar su carrera deportiva: "no lo descartaría, pero ahora quisiera dar el salto al otro lado (Europa),y ya llegar (a Santa Fe) más maduro, mayor, para finalizar mi carrera".



Arango tenía un gran inicio de temporada con Binacional, hasta el momento en que vino la suspensión por el coronavirus covid-19. Para él este debe ser su renacer, ese que lo lleve a las grandes ligas, aunque ya, con 29 años, parezca un jugador muy mayor. Su cabeza parece segura, hay que ver cómo seguirá su comportamiento...