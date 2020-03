Las claves de Johan Arango: así está demostrando madurez en Binacional

A mediados de enero del presente año, Johan Arango era mencionado como posible contratación de Always Ready (Bolivia), Olmedo (Ecuador) y Binacional (Perú).



El polémico jugador vallecaucano, de 29 años, reconocido por su gran condición futbolística, pero cuestionado por sus actos de indisciplina, finalmente recayó en el cuadro peruano y en menos de un mes empezó a mostrar su talento en el campeonato local y la Copa Libertadores, siendo figura en esta última en el histórico cotejo que le ganaron 2-1 al Sao Paulo, de Brasil, marcándole gol y haciendo una asistencia para el restante.



Binacional cuenta con cuerpo técnico completamente colombiano: el entrenador es Flabio Torres; su asistente, Pedro Luis Alzate; y el preparador físico es Carlos David Gómez, quien estuvo con Águilas Doradas. Su estadio está a una altura de 3.800 metros y es algo a lo que esperan sacarle provecho, a pesar de que tienen rivales de mucho peso como el mismo Sao Paulo, River Plate (Argentina) y la Liga Deportiva Universitaria de Quito.



Sin embargo, la epidemia del covid-19 paralizó el fútbol mundial y hace 10 días el conjunto peruano también entró en aislamiento. Así, el buen momento del extremo caleño -quien pasó por clubes como América, Once Caldas, Medellín, Pasto y Santa Fe, entre otros- quedó a la espera de la reanudación de las competencias.



Hay dos motivos que tienen a Arango mirando fijamente al frente: el primero, su esposa está en embarazo; y el otro es que con 29 años de edad debe sentar cabeza para asegurar su futuro, puesto que el fútbol tiene no dura toda la vida.



FUTBOLRED contactó a Pedro Alzate, quien inicialmente habló de Juliaca, la sede del club, ubicada en el sur de Perú y en límites con Bolivia: “Es una ciudad de comercio en la que todos trabajan todo el tiempo, los locales los cierran tarde de la noche, venden demasiada ropa, electrodomésticos, llantas, puntillas, distribuidores de alimentos por doquier. El clima es bastante complejo, estamos como en una época de verano, hace una temperatura de 15 grados en el día, en la noche 7 grados y en la madrugada puede bajar a 2 o 3 grados. En invierno hay mucha lluvia y heladas, y puede llegar a -2 grados”.



Sobre el buen momento que atravesaba el vallecaucano Johan Arango al momento de la interrupción del campeonato local y la Copa Libertadores por la epidemia del covid-19, dijo que “Johan es un jugador que conozco desde las divisiones menores de América, que lo tuve, desde el primer instante que llegó ha sido muy comprometido, más maduro. Su esposa está en embarazo, lo vemos más profesional, queriendo mejorar y buscar un estatus económico mucho más importante, por eso está haciendo una Copa Libertadores destacada, con el técnico anterior que estaba de interino no era titular porque se estaba adaptando a la altura, no es fácil, con nosotros ha venido mostrando sus buenas condiciones”.



Recalcó que la esposa de Arango tiene cerca de 5 o 6 meses de embarazo. “Johan es un jugadorazo, fuera de serie, ojalá todo lo que le ha pasado, lo que ha dejado de conseguir, porque era para estar en Europa. La verdad que es un jugador diferente, privilegiado con su organismo, porque él no se engorda, es un atleta y la técnica la tiene, o sea que es mejorar un poco más la parte de entrenamiento, exigencia y ojalá Dios quiera que con nosotros siga haciendo un buen torneo”.



Alzate cree que “acá no dan ganas de salir después de las 6 de la tarde, de pronto los nativos sí, nosotros que somos del trópico hacemos solo lo necesario; ojalá que Johan siga por el buen camino, con esa humildad que siempre lo ha caracterizado, él es un niño grande, pero ya con su esposa, con su familia y sabiendo el objetivo que tiene claro, va a ser un jugador muy importante, ojalá que siga así, eso es lo que esperamos todos y estamos acá para apoyarlo”.



El asistente de Flabio Torres se refirió a que le hablan bastante: “Nosotros somos muy amigos, yo lo tuve en el 2010 en la Sub-20, después se fue para Autónoma, tuve la fortuna de invitarlo con Flabio a Once Caldas, o sea que nos conocemos de hace tiempo y tenemos la confianza para decirnos las cosas de frente, que es lo más importante. Ser sinceros con el jugador y demostrarle que uno quiere ayudarle no por molestarlo, sino porque quiere que ese don que mi Dios le dio no lo desaproveche y después no vaya a quedar con ese sinsabor de que fue un jugador grande y que no consiguió nada, él está en una edad crucial en que puede conseguir muchísimas cosas”.



El hecho de conocerlo hace varios años le da autoridad para opinar de lo que puede pasar con Johan: “Él acá en altura, bien preparado y con las condiciones que tiene, va a hacer un excelente torneo y va a ser figura de la Liga local; luego un equipo grande de Lima se lo lleva: Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, que son los equipos poderosos del fútbol peruano, me imagino que ya lo tienen en la mira porque es un jugador de grandes condiciones”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces