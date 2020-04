¿En qué país quiere ver a James? Vote por la liga que más le ayudaría

James Rodríguez ha tenido varios intereses de clubes y, aunque no ha suma su temporada soñada, aún tiene un amplio mercado con grandes equipos de Europa.



Su actualidad no es la mejor y su salida del Real Madrid es inminente, pues le queda un año de contrato y si no sale ahora, en este próximo mercado de fichajes, saldría en 2021 gratis, tema que el club blanco no se lo permitiría.



Por otro lado, las llamadas de Jorge Mendes y otros factores ya empiezan a prender los intereses de varios clubes, que han sido tema de conversación por la intención de llevarse el futbolista de la Selección Colombia. Usted como lector puede dar su opinión y escoger el país (liga) que más le favorecería irse, ¿o quedarse?



Inglaterra, Premier League: Wolves, Arsenal, Manchester United, Everton, Chelsea... Italia: Napoli, Inter, Juventus.... España: Real Madrid o Atlético de Madrid.