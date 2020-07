Así va la lucha de descensos en Europa y los colombianos afectados

Las Ligas de Europa volvieron a disputarse en medio de la pandemia por coronavirus. Varios futbolistas del país siguen luchando por no descender con sus equipos.



La Bundesliga ya terminó y en Francia se canceló la Liga, pero en Italia, Inglaterra y España, aún sigue vigente la lucha por no descender y mantenerse en la primera división.

Descensos en Europa:

Francia: sigue la polémica. Cancelaron la liga y no habría descensos, pero aún está el tema en el aire, que el próximo torneo se jugaría con 22 equipos. Sin embargo, en la parte baja están Touluse y Amiens (con Ferney Otero y Stiven Mendoza).



Alemania: Dusseldorf y Panderborn fueron los equipos descendidos en esta temporada. No hay colombianos.



Inglaterra: hasta el momento, los descendidos son Aston Villa, Bournemouth (con Jefferson Lerma) y Norwich. En la pelea por no descender están Watford, West Ham y Brighton (con José Izquierdo y Steven Alzate).



Liga de España: hasta el momento, los descendidos son Espanyol (con Bernardo Espinosa), Leganés y Mallorca (con Juan Camilo 'Cucho' Hernández). En la pelea por no descender están Celta de Vigo (con Jeison Murillo), Éibar y Alavés.



Italia: hasta el momento, los descendidos son Brescia, Spal y Lecce (con Brayan Vera). Los que pelean por no ocupar estos tres puestos son Sampdoria y Genoa (con Cristian Zapata).