Crisis en Barcelona que hace estallar a Messi: deja un oscuro panorama

Barcelona tiene problemas y polémicas dentro del equipo que han significado su gran descenso futbolístico en la Liga de España, tema que le costó el liderato del torneo. Pero no solo es de ahora, pues desde antes de la pandemia también había problemas en el club.



La salida de Ernesto Valverde solo dio largas a los problemas internos en Barcelona luego de las fuertes eliminaciones de Champions League como lo fueron Roma y Liverpool. Allí llegó Quique Setién, quien ahora es el entrenador del club.

Su nombre no fue tan bien recibido por su experiencia como entrenador. Ahora, el español tomó el barco y empezó a remar con sus futbolistas, pero no todo ha sido como lo esperado. Antes de la pandemia eran líderes, ahora luego de esto, perdieron el primer lugar.



De ahí salen varios temas. El primero es el mal momento futbolístico de Antoine Griezmann y las polémicas que se ha tenido al rededor de él, pues fue el último cambio (al 91) en el empate del 2-2 contra el Altético de Madrid.



Luis Suárez también es uno de los referentes y se había lesionado. Por 'fortuna' para él, la pandemia lo recuperó para poder seguir jugando esta temporada, aunque su nivel tampoco es el esperado. Sin embargo, los problemas llegan en el mercado de fichajes, pues el club ya busca reemplazarlo y no tendría cabida en el equipo en dado caso. Lautaro Martínez es el principal candidato. El mismo Suárez también criticó a Setién.



Finalmente llega el estallo de Lionel Messi por la actualidad. El argentino estaba renovando y parece que no lo hará. Desde que empezó la pandemia, Messi habló de Setién y tiró dardos mencionando que había un muy mal juego. Ahora, la actualidad parece colmar la paciencia del '10' y podría darse una salida.