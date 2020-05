Jackson recordó su comienzo en el fútbol y el anhelo de volver al DIM

Serio y firme en sus convicciones, Jackson Martínez entrena desde casa, mientras pasa la pandemia y pueda darse el regreso a las canchas. En Portugal estiman que pueda darse en junio, por lo que el colombiano aspira a darle una mano al Portimonense. Desde el viejo continente, el delantero colombiano recordó en la cuenta oficial del Deportivo Independiente Medellín, esos comienzos en el fútbol, la gloria con el título del 2009 y expresó el anhelo de vestir nuevamente la camiseta poderosa en un futuro.

“Antes de llegar al Medellín, me probé en todos los equipos profesionales de Antioquia, recuerdo que estuve en Envigado, en Nacional, recorrí la ciudad con mi abuelo y en la mayoría de esos equipos, no jugué ni un minuto. Pero yo no iba a desistir hasta tener la oportunidad, seguí trabajando, pero sabía que, si no me daba el fútbol, tenía que estudiar. Pude terminar el bachillerato nocturno cuando ya era jugador profesional. Cuando quedé en las inferiores del Medellín, tenía que aprovechar la oportunidad y tener claro lo que tenía que hacer ahora”, destacó Martínez, quien llegó desde el Chocó con el anhelo de ser futbolista profesional.



Además, Jackson le dejó un mensaje para todos los niños y jóvenes que quieren llegar a jugar fútbol a nivel profesional. “El hecho de estar convencido, no te garantiza que lo logres. Hay que anhelarlo, desearlo y estar dispuesto a pasar los diferentes procesos y estar preparado cuando toque debutar, luego hay que disfrutarlo. Yo cuando me fui para Medellín, les dije a mis padres que también estudiaría, el estudio también es importante”.



Ya con el poderoso, Jackson pasó momentos difíciles, en especial cuando la gente se metía con él en los partidos, al ser un delantero que no metía goles. “Quizás el momento más complicado fue cuando la gente no me apoyaba estando en el Medellín. Pero me sirvió para fortalecerme y estar centrado en mi carrera. Muchos hinchas se me acercan ahora y me decían que antes me chiflaban, la gente decía muchas cosas en el estadio, pero afuera eran muy respetuosos. En ese momento no jugaba contra once, sino contra 30.000 personas. Pero gracias a Pedro Sarmiento, me dio su confianza, persistió y fue alguien importante en mi carrera, detrás del éxito de un jugador, hay mucha gente detrás que dedicaron tiempo y vieron un gran potencial en mí”.



Sin embargo, el delantero fue perseverante y al final conquistó el título del 2009, siendo goleador de ese campeonato y cambiando los silbidos por aplausos. Frente al Huila, en aquel diciembre, Jackson contó cómo fue ese entretiempo en el Atanasio antes de la consagración. “Teníamos la oportunidad de ser campeones en nuestra casa y no podíamos dejarla escapar, había mucha confianza, había una gran conexión y por fortuna logramos ese campeonato”.



Actualmente, Jackson sigue jugando, pero su rendimiento no es el de hace 11 años. Las operaciones en su pie izquierdo hicieron que no fuera el mismo ‘killer’ del área. “Me pude recuperar, pero no al cien por ciento. Han sido dos años muy duros, en la primera cirugía había vuelto a entrenar, pero se me había desarrollado otra lesión, después de un mes me hicieron otra cirugía y el doctor que me operó me dijo que podía volver a jugar, pero mi pie izquierdo estaría al cincuenta por ciento de mi capacidad. Fue un trabajo muy difícil, mucha inversión, tiempo, dedicación. En estos momentos que volví a jugar, no entreno todos los días, se me está volviendo todo muy pesado. Este año ha sido mejor, pero solo entreno tres veces por semana”, señaló.



Finalmente, Martínez espera estirar su carrera un tiempo más y que se puedan dar las condiciones para regresar a Medellín. El jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y aunque ya se siente mejor físicamente, no se sabe cómo pueda regresar a jugar tras la pandemia. “Todo



depende de lo que el club quiera que yo aporte. Nunca he escondido mi anhelo de regresar al Medellín, donde comenzó toda mi carrera. Pero eso no depende de mí, si regreso, sería para competir. Hay muchos factores que dependen de mi llegada, si se da, sería muy bueno, si no, Medellín sigue en mi corazón y quedó como un anhelo, no sé que pasará en el futuro”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8