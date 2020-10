¡Celebra David Ospina! Plantilla del Napoli regresó a la normalidad

La plantilla del Napoli y el cuerpo técnico recibieron este martes el visto bueno de la Hacienda Sanitaria Local (ASL) para acabar el confinamiento en el centro deportivo de Castel Volturno impuesto para prevenir el riesgo de contagio por coronavirus y regresar a sus viviendas privadas.



"La ASL de Caserta, tras las nuevas disposiciones y tras el último test con resultado negativo, ha decretado el fin del aislamiento del grupo del equipo en el Training Center y por eso regresamos a casa", informó el club a través de redes sociales.

La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 13, 2020

La plantilla y el cuerpo técnico del Nápoles se encontraban en confinamiento desde el sábado 3 de octubre, como ordenado por la ASL local tras los positivos por coronavirus de los jugadores Piotr Zielinski y Eljif Elmas y de un miembro del personal del club.



Ese día el equipo del técnico Gennaro Gattuso fue bloqueado por la ASL poco antes de subir al avión que le llevaría a Turín para disputar, el día siguiente, el partido liguero contra el Juventus, que finalmente no pudo disputarse.



El Juez Deportivo de la Serie A todavía no ha decidido si inflige al Nápoles una derrota por 3-0 administrativo por no haber presuntamente incumplido las reglas del protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC).



Los jugadores y el cuerpo técnico del Nápoles pueden regresar a sus viviendas privadas, después de que varios de ellos, incluido David Ospina, tuvieran que renunciar a concentrarse con sus respectivas selecciones.